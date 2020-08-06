Селітру, яка рвонула в Бейруті, росіянин хотів продати терористам – Bild

До вибухів у ліванській столиці Бейруті можуть бути причетні російський бізнесмен Ігор Гричушкин і терористична організація "Хезболла".

Таку версію подій висунула німецька газета Bild, яка провела власне розслідування, передають "Факти". У ньому наголошується, що росіянин мав намір продати нітрат амонію (селітру) НЕ замовникам з Мозамбіку, а представникам цієї організації. Саме тому судно Rhosus з селітрою на борту зайшло в порт Бейрута.

Колишній капітан судна Борис Прокошев в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що після затримання корабля "судновласник зник зі своїми грошима, а уявні покупці в Мозамбіку не виявляли жодних рухів".

"Виникає підозра: уявна поставка товару в Африку була лише приводом для того, щоб доставити вибухівку в зону досяжності "Хезболли"", – вважають автори розслідування.

У публікації стверджується, що ліванська фірма Majid Shammas&CO пропонувала на початку 2014 року купити майже 3 тисячі тонн вибухової речовини. Ця компанія вже в 2013 році таємно продавала вибухівку сирійському президенту Башару Асаду – одному з найближчих союзників "Хезболли".

Посилаючись на митні документи, Bild пише, що в серпні 2016 року і в червні 2017 років зо два директора митниці в порту Бейрута тиснули на ліванський суд, щоб він схвалив покупку конфіскованого вантажу фірмою, очевидно, близькою до "Хезболли". По-перше, йдеться в документах, йшлося про "небезпечні матеріали, які зберігаються на складі в невідповідних умовах". По-друге, "вантаж, за рекомендацією армії, можна також продати ліванської компанії Majid Shammas, що спеціалізується на вибухові речовини".

Однак суддя опирався. З невідомих причин він не відповідав ні "так", ні "ні". Одне з джерел сказало газеті, що можливо, це був акт громадянської непокори, щоб перешкодити тому, щоб терористична організація "Хезболла" заволоділа вибуховою речовиною.

Зазначається, що опір судді призвело до того, що бомба уповільненої дії залишилася в порту Бейрута і за роки була забута. Але "Хезболла" знала, що отримати доступ до 2 750 тонн нітрату амонію можна в будь-який момент, і тому утримувалася від нових спроб заволодіти ним.

Згідно з розслідуванням, в період з 2013-го до 2016 року терористи іншими шляхами намагалися отримати доступ до нітрату амонію. "Їх метою було нанесення ударів по єврейським і ізраїльським об'єктів по всьому світу. Тому між постачанням нітрату амонію в Бейрут і новими спробами знаходяться там терористів заволодіти речовиною простежується тимчасова взаємозв'язок", – пише газета.

Лише кілька тижнів тому Ізраїль в ході прицільного авіаудару вбив в Дамаску члена "Хезболли". Терористичне угрупування присягнулася помститися, а Ізраїль готувався на своїй північному кордоні до надзвичайної ситуації.

"Адміністрація порту відреагувала на новий інтерес" Хезболли "до вибуховій речовині? На користь цього говорить те, що пожежа на складі нібито почався під час зварювальних робіт на воротах будинку. Очевидно, співробітники митниці намагалися захистити нітрат амонію від крадіжки. Про це повідомили місцеві ЗМІ . Увечері в середу, 5 серпня, ліванська влада відправили кількох співробітників порту під домашній арешт", – підсумувало видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабний вибух в столиці Лівану Бейруті стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.