Сектор Гази запустив ракети по Ізраїлю: з'явилося відео обстрілу

Сектор Гази в п'ятницю, 1 листопада, почав обстріл Ізраїлю, випустивши по південній частині країни мінімум 10 ракет.

8 із них були перехоплені протиракетною системою "Залізний купол", повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю на сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Під час обстрілу був зруйнований будинок мирних жителів. Даних про постраждалих у результаті інциденту немає.

Також ізраїльські військові опублікували кадри, на яких зазнято момент перехоплення ракет.

This family home in southern Israel was just hit by a rocket fired from Gaza.



So far: 10 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. 8 of those rockets were intercepted by the Iron Dome System. pic.twitter.com/eTvhuTK2BE