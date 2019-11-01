Сектор Гази запустив ракети по Ізраїлю: з'явилося відео обстрілу

Сектор Гази в п'ятницю, 1 листопада, почав обстріл Ізраїлю, випустивши по південній частині країни мінімум 10 ракет.

8 із них були перехоплені протиракетною системою "Залізний купол", повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю на сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Перехоплення ракет над ізраїльським містом Сдерот Telegram-канал "Военный обозреватель"

Під час обстрілу був зруйнований будинок мирних жителів. Даних про постраждалих у результаті інциденту немає.

Також ізраїльські військові опублікували кадри, на яких зазнято момент перехоплення ракет.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT - Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

This family home in southern Israel was just hit by a rocket fired from Gaza.



So far: 10 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. 8 of those rockets were intercepted by the Iron Dome System. pic.twitter.com/eTvhuTK2BE - Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 10 вересня з території сектора Гази були випущені дві ракети по південному Ізраїлю, в результаті чого ледь не постраждав прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху, який у цей час виступав перед виборцями.

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