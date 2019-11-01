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2 листопада • оновлено в 02:39
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Сектор Гази запустив ракети по Ізраїлю: з'явилося відео обстрілу

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Сектор Гази в п'ятницю, 1 листопада, почав обстріл Ізраїлю, випустивши по південній частині країни мінімум 10 ракет.

8 із них були перехоплені протиракетною системою "Залізний купол", повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю на сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Перехоплення ракет над ізраїльським містом Сдерот

Перехоплення ракет над ізраїльським містом Сдерот

Telegram-канал "Военный обозреватель"

Під час обстрілу був зруйнований будинок мирних жителів. Даних про постраждалих у результаті інциденту немає.

Також ізраїльські військові опублікували кадри, на яких зазнято момент перехоплення ракет.

Як писав OBOZREVATEL, 10 вересня з території сектора Гази були випущені дві ракети по південному Ізраїлю, в результаті чого ледь не постраждав прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху, який у цей час виступав перед виборцями.

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Місце
Ізраїль
Теги
ракети видео
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