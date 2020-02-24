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24 лютого • оновлено в 14:31
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Сектор Гази потужно вдарив по Ізраїлю ракетами

2.3т
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Ізраїльські військові повідомили, що з палестинського анклаву в Газі по ізраїльській території випустили шість ракет, п'ять із них вдалося перехопити.

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю у Twitter розповіли, що ракети були перехоплені ПРО "Залізний купол".

Раніше армійська пресслужба повідомила, що сирени повітряної тривоги спрацювали в місті Сдерот і прилеглих до сектору Гази районах на півдні Ізраїлю.

Сектор Гази потужно вдарив по Ізраїлю ракетами

Також у Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю" повідомили, що ракета влучила у дитячий майданчик у Сдероті. На щастя, дітей поруч не було.

Зазначимо, що напередодні, 23 лютого, сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл двічі за вечір лунали в Ашкелоні і низці прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїльські військові повідомили, що загальна кількість ракет, випущених з палестинського анклаву в Газі по ізраїльській території, склало 21, 13 із них були перехоплені.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові Ізраїлю 4 лютого вдарили по сектору Гази у відповідь на потужний ракетний обстріл.

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Автор
Гліб Іванов
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Махно Володимир
Махно Володимир
я прекрасно понимаю арабов. житы их достали видимо! буквально кушал недавно арабску шаурму. офигенная! а вот житовской не существует! только маца....
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Гоша Злой
Гоша Злой
Махно Володимир, виновато ООН, создав агрессивное государство Израиль на территориях, принадлежащих другим.
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
5 из 6 не смогли перехватить, безответка закончилась, пора за стол переговоров
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