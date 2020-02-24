Сектор Гази потужно вдарив по Ізраїлю ракетами

Ізраїльські військові повідомили, що з палестинського анклаву в Газі по ізраїльській території випустили шість ракет, п'ять із них вдалося перехопити.

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю у Twitter розповіли, що ракети були перехоплені ПРО "Залізний купол".

Раніше армійська пресслужба повідомила, що сирени повітряної тривоги спрацювали в місті Сдерот і прилеглих до сектору Гази районах на півдні Ізраїлю.

Також у Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю" повідомили, що ракета влучила у дитячий майданчик у Сдероті. На щастя, дітей поруч не було.

בהמשך לדיווחים על התרעות, זוהו שישה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי ההגנה האווירית יירטו חמישה שיגורים – צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 24, 2020

After we targeted Islamic Jihad terror targets in #Syria and #Gaza last night, terrorists in Gaza have once again started firing rockets at Israeli civilians.



We will defend them. pic.twitter.com/3Q7M2PgJ7K — Israel Defense Forces (@IDF) February 24, 2020

Зазначимо, що напередодні, 23 лютого, сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл двічі за вечір лунали в Ашкелоні і низці прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїльські військові повідомили, що загальна кількість ракет, випущених з палестинського анклаву в Газі по ізраїльській території, склало 21, 13 із них були перехоплені.

Нагадаємо:

1 лютого Палестина оголосила, що вирішила розірвати всі відносини з Ізраїлем і США.

Причина – "угода століття" між президентом США Дональдом Трампом та ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Після публічного оголошення її умов у Палестині вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її на смітник історії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові Ізраїлю 4 лютого вдарили по сектору Гази у відповідь на потужний ракетний обстріл.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!