Сектор Гази потужно вдарив по Ізраїлю ракетами

Ізраїльські військові повідомили, що з палестинського анклаву в Газі по ізраїльській території випустили шість ракет, п'ять із них вдалося перехопити.

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю у Twitter розповіли, що ракети були перехоплені ПРО "Залізний купол".

Раніше армійська пресслужба повідомила, що сирени повітряної тривоги спрацювали в місті Сдерот і прилеглих до сектору Гази районах на півдні Ізраїлю.

Також у Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю" повідомили, що ракета влучила у дитячий майданчик у Сдероті. На щастя, дітей поруч не було.

After we targeted Islamic Jihad terror targets in #Syria and #Gaza last night, terrorists in Gaza have once again started firing rockets at Israeli civilians.



We will defend them. pic.twitter.com/3Q7M2PgJ7K