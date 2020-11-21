Сектор Газа випустив ракету по Ізраїлю

Софія Ковнір Світ 22:57, 21.11.2020 Оновлено: 23:04, 21.11.2020

У суботу, 21 листопада, з сектора Газа на територію Ізраїлю випустили одну ракету.

Так, в місті Ашкелон прозвучала повітряна сирена тривоги, після якої ідентифікували запуск, пише "ТАСС".

Ізраїльська державна радіостанція Kan повідомляє, що ракета впала в незаселеній місцевості.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня в Ізраїлі вже був зафіксований запуск трьох ракет з сектора Газа. Вони завдали удару у відповідь.

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