Сектор Газа випустив ракету по Ізраїлю
У місті Ашкелон прозвучала повітряна сирена тривоги
Ракета впала в незаселеній місцевості
Інформації про постраждалих немає
У суботу, 21 листопада, з сектора Газа на територію Ізраїлю випустили одну ракету.
Так, в місті Ашкелон прозвучала повітряна сирена тривоги, після якої ідентифікували запуск, пише "ТАСС".
Ізраїльська державна радіостанція Kan повідомляє, що ракета впала в незаселеній місцевості.
На даний момент інформації про постраждалих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня в Ізраїлі вже був зафіксований запуск трьох ракет з сектора Газа. Вони завдали удару у відповідь.