Сектор Газа випустив ракету по Ізраїлю

У суботу, 21 листопада, з сектора Газа на територію Ізраїлю випустили одну ракету.

Так, в місті Ашкелон прозвучала повітряна сирена тривоги, після якої ідентифікували запуск, пише "ТАСС".

Ізраїльська державна радіостанція Kan повідомляє, що ракета впала в незаселеній місцевості.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня в Ізраїлі вже був зафіксований запуск трьох ракет з сектора Газа. Вони завдали удару у відповідь.