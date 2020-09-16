Сектор Газа обстріляв Ізраїль під час підписання мирних угод

Карина Бондаренко Світ 09:45, 16.09.2020 Оновлено: 10:11, 16.09.2020

Сектор Газа 15 вересня завдав ракетного удару по Ізраїлю під час підписання в столиці США – Вашингтоні мирних угод між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном.

Сирени прозвучали в ізраїльських містах Ашкелон і Ашдод, повідомляє The Times of Israel. Десятки тисяч жителів сховалися в бомбосховища.

У результаті обстрілу поранення отримали щонайменше десять осіб.

Постраждав Ашдод і Ашкелон.

Відзначається, що під час події в Вашингтоні проходила урочиста церемонія підписання мирних угод між Ізраїлем і двома арабськими країнами. Вони спрямовані на встановлення миру на Близькому Сході. На події був присутній президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ізраїль і Бахрейн за посередництва США погодилися укласти мирний договір. Бахрейн, як більшість арабських країн, офіційно не визнавали Ізраїль і підтримували палестинську державу.

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