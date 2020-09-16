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Сектор Газа обстріляв Ізраїль під час підписання мирних угод

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
1,3 т.
Сектор Газа обстріляв Ізраїль

Сектор Газа 15 вересня завдав ракетного удару по Ізраїлю під час підписання в столиці США – Вашингтоні мирних угод між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном.

Сирени прозвучали в ізраїльських містах Ашкелон і Ашдод, повідомляє The Times of Israel. Десятки тисяч жителів сховалися в бомбосховища.

У результаті обстрілу поранення отримали щонайменше десять осіб.

Постраждав Ашдод і Ашкелон.

Відзначається, що під час події в Вашингтоні проходила урочиста церемонія підписання мирних угод між Ізраїлем і двома арабськими країнами. Вони спрямовані на встановлення миру на Близькому Сході. На події був присутній президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ізраїль і Бахрейн за посередництва США погодилися укласти мирний договір. Бахрейн, як більшість арабських країн, офіційно не визнавали Ізраїль і підтримували палестинську державу.

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