"Кусають лікті": що відбувається в Думі на тлі секс-скандалу

Сексуальний скандал в Державній Думі Російської Федерації набирає обертів. Після того, як три журналістки звинуватили депутата, голову комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях, думська комісія з етики не знайшла в цьому "поведінкових порушень". В знак протесту проти таких висновків ряд ЗМІ заявили про відкликання своїх співробітників з Думи і припинення публікацій матеріалів про Слуцького або комісії з етики. За винятком тих, які стосуються сексуального скандалу. Зокрема, бойкот оголосили РБК, ВД "Коммерсант", "Ведомости", Znak.com, Lenta.ru, телеканали RTVI, "Дождь", радіостанції "Ехо Москви" і "Говорить Москва".

Про зв'язок з американськими історіями, підтримку суспільства, а також про те, чим може закінчитися російський сексуальний скандал і яку відповідальність може понести її фігурант "Обозреватель" поговорив з директором некомерційної організації Дом Свободной России Григорієм Фроловим.

- Після рішення комісії з етики ряд ЗМІ відкликають журналістів з Думи. З Вашої точки зору, як можуть розвиватися події далі?

- Тут потрібно відзначити кілька речей. Перше: кейс Слуцького - це перший кейс прийдешнього в Росію міжнародного флешмобу #MeToo фактично. Він виглядає трохи інакше, але, по суті, це та ж сама історія. І це, мені здається, досить логічна річ, що в Росії подібний кейс трапився з журналістами в Держдумі.

Тому що в Америці головне місце ліберальних цінностей і головні провідники прав людини в народ - це голлівудські зірки, це Каліфорнія, Голлівуд. У Росії, з огляду на всю ситуацію, немає, мені здається, більш цікавого і логічного з суспільної точки зору місця, де все це могло статися, як не з журналістами в Держдумі. Тому що так чи інакше люди, які готові говорити публічно, а тим більше, про такі складні речі, про публічних людей з впливом, це тільки люди, які мають певні громадянські позиції, які обертаються в громадському просторі. І в цьому сенсі дуже круто, що вряди-годи російське медійне співтовариство змогло виявити такий серйозний рівень солідарності і медійного протесту.

Я думаю, що зараз в Держдумі всі "кусають лікті" через цю теми, тому що це досить серйозний акт громадянської непокори. Тим більше, що, наскільки я розумію, формулювання у більшості медіа звучало приблизно так: ми не будемо відправляти наших репортерів до Держдуми, а про Слуцького і про людей з комітету з етики Держдуми ми будемо говорити тільки і виключно в контексті цього сексуального скандалу. І після того, як комітет з етики і Держдума не матимуть жодної нормальної публікації, крім як про сексуальний скандал, в медіа, які читаються адекватними людьми, протягом, наприклад, наступного місяця, я думаю, що рано чи пізно їм це набридне. І так чи інакше якісь результати будуть.

З іншого боку, є конкретна проблема, пов'язана з депутатом Слуцьким. Крім того, що він досить мерзенний персонаж сам по собі, він має певного роду вплив. І він зараз займає дуже специфічне місце в системі путінської влади. Тому що на останніх виборах Слуцький був людиною, яка організовувала корпус міжнародних спостерігачів. Він запрошував і координував всіх цих німецьких або скандинавських "путінферштейнерів" і всіх інших людей, яких спеціально привозили до Криму або в Росію, щоб вони дивилися на ці вибори і розповідали, як в Росії все добре, чесно, правильно і демократично. Тому, можна точно сказати, що Слуцького різко не знімуть. Він зараз взагалі не той персонаж. У нього є певний ярлик на те, щоб його зараз ніхто не знімав, тому що він велику послугу зробив. І його вплив в цьому сенсі підвищився.

З іншого боку, я думаю, що чимось це закінчиться і висновки будуть зроблені, тому що це досить серйозний громадський "наїзд" на цей нікому не потрібний інститут. І сухими вони з води там не вийдуть.

- Які масштаби можуть бути? Адже це великі ЗМІ, які намагаються працювати не в форматі пропагандистів і путінолюбів.

- Тут два моменти можна проаналізувати. Перший стосується особисто депутата Слуцького і того, чи зможуть його зняти через суспільний тиск. Я думаю, що, швидше за все, ні, в силу тих речей, про які я сказав. Проте, я думаю, що ймовірність така все ж є і це найближчим часом буде обговорюватися в кремлівських коридорах. Тому що вийти з цієї ситуації без прийняття якогось рішення або без того чи іншого прогинання під громадський дискурс у них не вийде.

Є другий момент. Все-таки, як ми пам'ятаємо, в Америці після першого кейса #MeToo з Харві Вайнштейном потім вийшло ще дуже багато різних цікавих подробиць про інших відомих людей. Пов'язано це було з тим, що суспільство сприйняло перший кейс і зрозуміло, що є можливість в цьому напрямку йти. Я думаю, що це теж дуже важливий момент, тому що абсолютно точно Слуцький не єдина людина, яка, вибачте, "лапала" журналістку в Держдумі, або не єдиний член російської державної влади з дуже специфічними поглядами на гендерні відносини.

І я дуже сподіваюся і чекаю, що зараз ця ситуація з великою громадською підтримкою журналісток, які постраждали від Слуцького, і з великим тиском на Думу може привести в тому числі до того, що таких кейсів з'явиться більше. І це все теж може вирости в якусь більш широку хвилю кейсів, що стосуються сексуальних домагань від імені державних службовців, депутатів і т. д.

- Чи справді можна розраховувати на широку громадську підтримку? Є журналісти, і це певна спільнота, а є інші люди. І хтось із них дивиться Перший канал, а хтось - "Дождь". Їхні погляди різняться.

- Це абсолютно стандартна ситуація, так було завжди. Ніхто в Кремлі, та й не в Кремлі, не очікує, що через те, що написав "Коммерсант" статтю про Слуцького зараз заводські мужики десь в Комсомольську-на-Амурі несподівано оголосять страйк поки його не знімуть з посади депутата Держдуми . Інша справа, що є питання репутації навіть в путінській Росії. Тим більше, що цей кейс стосується не якихось політичних прав, в яких можна сказати, що знову якісь іноземні агенти наших патріотів "мочать".

Цей кейс стосується дуже тонкої матерії, і я впевнений, що ні Кремлю, ні Думі, ні Володіну (голова Держдуми В'ячеслав Володін - Авт.), ні Слуцькому не хочеться, щоб трапився широкий громадських дискурс про те, що депутати Держдуми - сексуальні насильники. Я абсолютно впевнений, що вони цього бояться, вони цього дуже не хочуть. І в даному випадку якраз медійний тиск, тиск московської інтелігенції - тобто людей, які реально можуть знищити їхню репутацію як в Москві, так і за кордоном - може вплинути досить ефективно.

- А якщо будуть з'являтися подібні історії, чи може в російському суспільстві виникнути конфлікт - хтось підтримує жертв, а хтось їм не вірить? Хтось за когось, а хтось - проти?

- Подивимося. У цьому сенсі Росія - суспільство консервативне, і, напевно, не потрібно чекати, що зараз буде в єдиному пориві велика громадська кампанія. З іншого боку, я думаю, що може трапитися кілька цікавих речей. Під час слухань з етики була кумедна репліка одного з депутатів про те, що "чому ми слухаємо цих журналістів, вони ж всі на ворожі канали працюють?". Там же дівчата з "Дождя", BBC, RTVI. Тобто це умовно два західних канали і один канал, який пропутінському дискурсу нав'язує західний порядок денний. Відповідно, це все-таки не меінстрімні канали. І вони можуть цілком піти зараз в дискурс того, що "знову якісь іноземні агенти атакують наших великих захисників Вітчизни". Але я не думаю, що їм це зійде з рук. Все-таки, це дійсно дуже тонка матерія, і це дуже репутаційно складний кейс. І їм доведеться щось з цим робити.

- А що стосується відповідальності в правовому полі?

- Наскільки я пам'ятаю, крім очевидної статті про згвалтування в російському кримінальному праві є інші чотири статті про різного роду насильницькі сексуальні дії. І я думаю, якась із них по кваліфікації під цю справу цілком може підійти. Навіть якщо не так, ясна річ, що всім вистачить того, що Слуцький піде з Думи, щоб ця ситуація закінчилася справедливо. Не хочу говорити з точки зору жертв Слуцького, але думаю, що це був би вже великий прогрес навіть без якогось кримінального провадження.