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22 березня • оновлено в 17:43
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Секс під час пандемії коронавірусу: названі терміни утримання

2.3т
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Людям, які перебувають на самоізоляції через коронавірус, слід утриматися від інтимних стосунків.

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Уникати сексу варто як мінімум сім днів, заявив професор медичних наук Пол Хантер, передає Sky News.

За його словами, від будь-яких інтимних відносин варто утриматися протягом тижня, якщо у кого-то з партнерів є такі симптоми як кашель.

Найбільше ризикують пари, які не живуть разом, і люди, вразливі до вірусних захворювань. Їм особливо рекомендується не займатися сексом.

Пари, які проживають разом, також не повинні вступати в інтимні стосунки, якщо у одного з партнерів є симптоми коронавирусної інфекції. Це ж стосується і вагітних.

Хантер нагадав, що необхідно регулярно мити руки, а також не торкатися до свого обличчя або обличчя партнера немитими руками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий лікар Євген Комаровський заявив, що передача коронавірусу статевим шляхом ще не доведена, але безпечніше всього займатися сексом без поцілунків.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський порадив українській молоді займатися сексом під час перебування на карантині, щоб підвищити народжуваність в країні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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