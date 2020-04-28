Секретний вибух в російській лабораторії приніс в Україну спалах пневмонії: ексрадник Путіна розкрив деталі

Після вибуху в центрі вірусології в Новосибірську (Росія) у вересні 2019 року в Росії різко виник спалах пневмонії, яка незабаром перейшла в Україну.

Як розповів колишній радник президента РФ Володимира Путіна, російський економіст старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов у програмі Олесі Бацман, захворювання докотилося до кордонів з Україною в грудні – тоді велика кількість людей опинилася в лікарнях передає, "ГОРДОН".

"Подія на "Векторі" могла вплинути на поширення пневмонії в Росії. І дійсно: в жовтні, листопаді, грудні 2019 року в багатьох регіонах Росії пройшов спалах пневмонії, вона поступово докотилася зі сходу до кордону Росії і України, прийшла в Україну. Я бачив кілька репортажів, як пневмонія вдарила по Сумській області, потім був репортаж з Тернополя. У результаті велика кількість людей захворіла, опинилася в лікарнях", – розповів він.

Відзначимо, раніше ексрозвідник КДБ Юрій Швець припустив, що коронавірус COVID-19 також міг стати результатом вибуху. За його словами 16 вересня 2019 року, коли лабораторія вибухнула, коронавірус вирвався назовні. І тоді Кремль, побачивши, наскільки все може бути серйозно, щоб перевести стрілки на когось іншого, вирішив використовувати Китай. Вони завезли нібито коронавірус туди, в Ухань, в жовтні.

Як пояснив Ілларіонов, тоді офіційна інформація говорила про те, що вибухнув балон під час ремонтних робіт, площа загоряння – 30 м², пожежа була погашена, вибиті були вікна і серйозної проблеми немає. Однак з'ясувалося, що на гасіння цієї пожежі були відправлені 17 пожежних машин. Чорний дим, який піднімався з будівлі, бачили жителі навколишніх місць.

Разом з тим, міністерство оборони Російської Федерації на наступний день повідомило на своєму сайті, що 16 вересня в Новосибірську були проведені спеціальні навчання з формування спеціальної санітарної роти з 23 пасажирських автобусів цивільного призначення, які займалися відпрацюванням евакуації поранених під час надзвичайної події.

"Нібито навчання проходили в рамках великих маневрів "Центр", які проводилися в ці ж дні на території Росії. Проблема полягає в тому, що міністерство оборони ніколи не повідомляло раніше, що такого роду навчання мали проводитися або планувалися до проведення в місті Новосибірську. Це перше. Друге. На тому ж сайті міністерства оборони можна прочитати, що в маневрах "Центру" було задіяно 20 тис. одиниць військової техніки різноманітного призначення. Виникає питання: якщо у вас є 20 тис. одиниць техніки різноманітного призначений ия, навіщо вам знадобилася реквізиція 23 автобусів цивільного призначення в Новосибірську 16 вересня? Третє. Те ж саме міністерство оборони заздалегідь повідомляло та потім розповідало про те, в яких місцях і на яких полігонах проводяться навчання "Центр". Полігону під назвою "Новосибірськ" в цьому списку немає. Більш того, в цьому списку в принципі немає Новосибірської області ", – пояснив він.

На думку Ілларіонова, виходячи з усього цього, можна сказати, що насправді дійсно щось сталося на підприємстві "Вектор".

"За своїми масштабами пригода істотно перевершує те, про що повідомляли офіційні засоби масової інформації. Сталася якась серйозна аварія", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, у понеділок, 16 вересня 2019 року, на "Векторі" стався вибух. НП трапилася на п'ятому поверсі шестиповерхового залізобетонного лабораторного корпусу в приміщенні санпропускника, в якому йшов ремонт. Після цього виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, який пізніше був ліквідований.

Глава наукового міста Кольцово Микола Красніков, який побував на місці НП, повідомив, що загрози біологічної небезпеки немає, ситуація знаходиться під контролем.

Відзначимо, що "Вектор" є одним з найбільших в світі депозитаріїв вірусів, включаючи штами віспи, пташиного грипу та різних різновидів гепатиту. Пізніше виявилося, що в "Векторі" були і штами коронавируса.

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