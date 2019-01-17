Секретні зустрічі Трампа і Путіна: сенатори висунули жорстку вимогу

Представники демократів в Сенаті США вимагає доступу до перекладачів, які були присутні на всіх зустрічах президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як пише The Hill, Роберт Менендес і Джек Рід, високопоставлені члени сенатських комітетів з міжнародних відносин і збройних сил, направили лист Трампу з проханням надати перекладачів для інтерв'ю в Конгресі.

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"У світлі секретності, що зберігається і приховує ваші відносини з російським лідером, ми наполягаємо на тому, щоб перекладачі цих відомств, особливо той, хто перекладав для вашої зустрічі з президентом Путіним в Гельсінкі, були негайно доступні для інтерв'ю з відповідними комітетами в Конгресі" , - написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня президент США Дональд Трамп різко негативно прокоментував інформацію про приховування деталей з його зустрічей з главою Росії Володимиром Путіним. Він заявив, що не приховує нічого про свої розмови з президентом Росії.

Нагадаємо, раніше впливове видання The Washington Post розповсюдило інформацію, що Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав докладного звіту перед своєю адміністрацією.

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