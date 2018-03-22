"Секретні спецоперації": Кисельов розповів про нові призначення Путіна

Глава Росії Володимир Путін після перемоги на чергових президентських виборах готує серйозні перестановки в уряді.

Про це йдеться в блозі на "Обозревателе" журналіста Євгена Кисельова, який підкреслив, що саме Путін, а не хтось інший "буде приймати всі рішення щодо найважливіших призначень".

Нинішній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, вважає журналіст, про подальше перебування на посаді вже домовився.

"За моєю інформацією, у нього є домовленість із Путіним, що він ще два роки пробуде на посту", - сказано в блозі Кисельова. Однак президент РФ може планувати інакше, адже Путін - "господар свого слова, хоче дає - хоче забирає назад".

"Не здивуюся, якщо прем'єром залишиться Дмитро Медведєв і якщо збудуться прогнози щодо того, що Медведєв стане головою Конституційного суду або новим главою Верховного суду. Нинішній його голова Лебедєв збирається йти на пенсію. На цій посаді він пробув уже більше, ніж Путін на посаді президента - більше 20-ти років", - пише Кисельов.

Він також зазначає, що в РФ може змінитися міністр оборони, а Сергій Шойгу, який зараз обіймає цю посаду, отримає іншу, не менш важливу роботу.

"Шойгу - чоловік правдивий, відданий. Ніхто не знаходиться у владі так довго, як він. Він був міністром із надзвичайних ситуацій ще до того, як Путін прийшов до влади. Не бачу підстав, щоб він потрапив в опалу або перейшов на якусь менш значиму посаду", - вважає журналіст.

При цьому Кисельов зазначив, що зараз між "баштами Кремля" йде запекла боротьба за посади. "Усі воюють проти всіх і в цій ситуації, найімовірніше, уряд буде оголошено, що називається, в останній момент", - пише він.

До того ж, така скритність - примітний стиль Путіна. Важливі рішення, як пише Кисельов, у РФ завжди приймалися "в жанрі секретної спецоперації з паралельними операціями прикриття, заходами з відвернення і дезорієнтації громадської думки".

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні з'явилася інформація про бажання Лаврова покинути пост міністра закордонних справ РФ.