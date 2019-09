Секретна скарга на президентів: Трамп яскраво відреагував

Президет США Дональд Трамп прокоментував скаргу співробітника американських спецслужб на його розмову з главою України Володимиром Зеленським, яку розсекретили 26 вересня, назвавши її фейком.

Відповідний пост з'явився на сторінці лідера в Twitter.

"Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже гарного, без тиску, дзвінка. Іще одне полювання на відьом!" – обурився Трамп.

Крім того, президент США написав, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенаторові-демократу Адаму Шиффу, якому і була адресована скарга, не можна довіряти.

"Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканській партії!" – висловився він.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt!

Liddle 'Adam Schiff, who has worked unsuccessfully for 3 years to hurt the Republican Party and President, has just said that the Whistleblower, even though he or she only had second hand information, "is credible." How can that be with zero info and a known bias. Democrat Scam!