Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:04
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Секретна скарга на президентів: Трамп яскраво відреагував

2.8т Читати матеріал російською

Президет США Дональд Трамп прокоментував скаргу співробітника американських спецслужб на його розмову з главою України Володимиром Зеленським, яку розсекретили 26 вересня, назвавши її фейком.

Відповідний пост з'явився на сторінці лідера в Twitter.

"Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже гарного, без тиску, дзвінка. Іще одне полювання на відьом!" – обурився Трамп.

Новини
Спіймали на брехні: світові ЗМІ розгнівані розмовою Зеленського і Трампа

Трамп яскраво відреагував на секретну скаргу

Трамп яскраво відреагував на секретну скаргу

Крім того, президент США написав, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенаторові-демократу Адаму Шиффу, якому і була адресована скарга, не можна довіряти.

"Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканській партії!" – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше в мережі з'явився переклад скарги на російську мову.

  • Перед цим у США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

  • Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

  • Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel