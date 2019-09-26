Секретна скарга на президентів: Трамп яскраво відреагував

Президет США Дональд Трамп прокоментував скаргу співробітника американських спецслужб на його розмову з главою України Володимиром Зеленським, яку розсекретили 26 вересня, назвавши її фейком.

Відповідний пост з'явився на сторінці лідера в Twitter.

"Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже гарного, без тиску, дзвінка. Іще одне полювання на відьом!" – обурився Трамп.

Трамп яскраво відреагував на секретну скаргу

Крім того, президент США написав, що голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенаторові-демократу Адаму Шиффу, якому і була адресована скарга, не можна довіряти.

"Адам Шифф не заслуговує на довіру. Ще одна фантазія, щоб нашкодити Республіканській партії!" – висловився він.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Adam Schiff has zero credibility. Another fantasy to hurt the Republican Party! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Liddle 'Adam Schiff, who has worked unsuccessfully for 3 years to hurt the Republican Party and President, has just said that the Whistleblower, even though he or she only had second hand information, "is credible." How can that be with zero info and a known bias. Democrat Scam! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в мережі з'явився переклад скарги на російську мову.

Перед цим у США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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