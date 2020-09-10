Сейм Литви визнав лідеркою Білорусі Тихановську і виніс попередження Лукашенку

Парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраною лідеркою Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.

Документ, який оприлюднений на сайті Сейму, закликає міжнародне співтовариство будь-які дії Лукашенка, спрямовані на легітимацію його правління і укладення нових міжнародних угод з Росією, вважати злочином проти свого народу.

Також в резолюції міститься заклик підтримати Тихановську і створену за її ініціативою Координаційну раду як "єдиних законних представників білоруського народу для проведення нових, прозорих і демократичних парламентських і президентських виборів".

Парламентарії заявили про необхідність вимагати від Росії не втручатися у внутрішню і зовнішню політику Білорусі, а також не підтримувати дії "нелегітимного лідера країни в спробах укладення нових транскордонних угод, що обмежують суверенітет білоруського народу".

Крім того, Сейм закликав міжнародне співтовариство ввести додаткові санкції проти Росії і соратників Лукашенка, якщо вони будуть "незаконним шляхом обмежувати суверенітет Білорусі проти волі народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час акцій протесту, які регулярно проходять в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, були затримані сотні демонстрантів.