16 августа 1920 года наступил решающий перелом в ходе Варшавской битвы. Пилсудский нанёс свой контрудар, ставший началом сокрушительного разгрома большевистского Западного фронта. В результате Европа была спасена, а красный вал мировой коммунистической революции, катившийся на запад - остановлен и отброшен на восток.

Нормальные, антисоветские русские, как, например, Борис Савинков, Дм. Мережковский, Зинаида Гиппиус, Дм. Философов и др., были солидарны с поляками и считали, что их борьба имеет "не только национальный, но и всемирный смысл. Польша борется за себя и за все человечество, за две его вечные святыни: за свободу и отчизну... Каждый пушечный выстрел с Запада — это удар в железную дверь русской тюрьмы ".

Примечательно, что в наши дни российская неосоветская историография считает, что та война со стороны поляков была "захватнической". "Мы оборонялись" - так рассуждает один из экспертов РВИО, открыто ассоциируя себя с большевиками. Ну что ж, он хороший ученик товарища Троцкого, который тогда, в 1920-м, не стеснялся маскировать свои коминтерновские планы броска в Европу "патриотизмом" и якобы защитой "русских национальных интересов". Получается, что противостояние 1920-го в каком-то смысле продолжается и сегодня.