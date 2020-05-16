Щури заражають людей гепатитом: учені заговорили про нову загрозу для всього світу

Китайські вчені заявили, що місцеве населення заражається гепатитом Е від щурів. Даний вірус дуже небезпечний, його складно діагностувати і він може принести непоправної шкоди людському здоров'ю.

Як пише CNN, вперше медики виявили, що пацюки можуть заражати людей гепатитом кілька років тому. Вони поки не впевнені, як саме гризуни інфікують людей, але кажуть, що це може відбуватися де завгодно. Зараз вірус зафіксований щонайменше у 11 осіб. Однак, на думку медиків, випадків може бути сотні.

Перший відомий випадок зараження щурячим гепатитом трапився у 2018 році – у 56-річного чоловіка, якому пересадили печінку, почалися проблеми з функціонуванням органу без видимої причини. Тести показали, що його імунна система реагувала на гепатит Е, але медики не знайшли в його крові людський штам вірусу. Дослідники переробили тест, знову взяли аналізи пацієнта і знайшли у нього щурячий гепатит Е.

naked-science.ru

Примітно, що у чоловіка в будинку не було виявлено ні щурів, ні їх екскрементів, і останнім часом чоловік нікуди не їздив.

Вчені припускають, що, можливо, люди заражаються при вживанні їжі або води, забрудненої фекаліями гризунів, або при поводженні з забрудненими об'єктами; але ці теорії не були доведені. Також може бути проміжна тварина, яка бере участь в передачі вірусу від щурів людям.

На сьогоднішній день в Гонконзі налічується вже десять заражених. Але щурячий штам залишається загадкою: ніхто точно не знає, як люди заразилися. За два роки з моменту відкриття дослідники все ще не визначили точний шлях передачі від щурів до людини.

"Не дивлячись на наявну епідеміологічну інформацію, джерело і шлях зараження не можуть бути визначені", – йдеться в заяві 30 квітня Гонконзького центру з охорони здоров'я.

"Ми знаємо, що щури в Гонконзі переносять вірус, і ми тестуємо людей і знаходимо його. Але як саме він перестрибує між ними – щури забруднюють їжу, або в цьому бере участь інша тварина, ми не знаємо", – пояснив мікробіолог з Гонконзького університету Сиддхарт Шрідхара, який виявив перший випадок захворювання.

Експерти вважають, що це не просто проблема Гонконгу, і вона не з'явилося недавно. Щурячий HEV може заразити людей в Нью-Йорку чи Парижі. Просто про це невідомо – бо ніхто не перевіряє.

Багато людей з гепатитом Е відчувають тільки легкі симптоми, а часом навіть не знають про цю хворобу. Але вірус може мати серйозні наслідки для здоров'я, особливо для пацієнтів з ослабленим імунітетом. Молоді, здорові люди без будь-яких супутніх захворювань можуть одужати самостійно, але ось вразливі групи населення можуть заробити хронічний гепатит, а також довгострокове пошкодження печінки і рубцювання тканин.

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