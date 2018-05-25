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Щось знає? В Росії раптово звільнився головний з безпеки Кримського моста

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Міністр транспорту Росії Євген Дітріх звільнив керівника позавідомчої охорони міністерства Ігоря Шерстнікова, який відповідав за транспортну безпеку Керченського моста і підходів до нього в анексованому Криму.

При цьому ініціатива нібито виходила від самого співробітника, передає РБК з посиланням на копію наказу про звільнення.

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Його обов'язки до призначення нового керівника виконуватимуть заступники.

Публічних коментарів Шерстнікова з цього приводу немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській академії наук визнали, що Кримський міст через Керченську протоку будувати не можна було, так як це небезпечно з точки зору будівельних норм і правил.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Об'єкт
Кримський міст
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