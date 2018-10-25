''Щось станеться'': в Росії розповіли, чим завершиться гонка озброєнь зі США

Нова гонка озброєнь Росії та Заходу завершиться крахом РФ, про що свідчить історія Радянського Союзу.

Про це йдеться в блозі доктора філософських наук Ігоря Чубайса, опублікованого на OBOZREVATEL. За його словами, створення радянської держави було пов'язане з постійним застосуванням насильства, що спочатку застосовувалося по відношенню до власного народу.

"Останнім часом усе частіше звучить тема про гонку озброєнь між Росією та США, а фактично йдеться про демонтаж існуючої політичної системи в самій РФ. І чесно кажучи, це шлях силового протистояння, на який підштовхує сама Росія своїми діями", - розповів він.

Доктор наук уточнив, що в грудні 1917 року було створено Всеросійську надзвичайну комісію у боротьбі з контрреволюцією і саботажем, а після почалася громадянська війна. У результаті режим почав розширюватися, а в 60-80-ті роки конфронтація і силове протистояння досягло апогею. Це все завершилося розпадом СРСР, який просто не витримав гонки озброєнь.

"Три роки тому в світі почалася нова гонка озброєнь, коли Путін сказав, що витратить на військові цілі 20 трлн руб. Це не бюджет оборони, а бюджет війни. Такі гроші потрібні для підготовки військових дій. І це при тому, що військовий бюджет США в 15 разів більший російського. А разом із бюджетом Франції та Англії - він взагалі в 20 разів більший. Тому Росії безглуздо вступати в таке змагання", - зазначив Чубайс.

На його думку, американцям краще було б придумати щось для стримування агресії. Він також додав, що до нової гонки озброєнь Росії влазити безглуздо.

"Гонка озброєнь тривала більше 70-ти років і закінчилася для нашої країни крахом. Тому знову влазити в неї просто немає сенсу, коли є інші способи та важелі впливу. Сам російський режим приречений та краще чинити на нього дипломатичний тиск, політичний, економічний. Зрештою в Росії все одно щось станеться, або оксамитова революція, або революція гідності. Добре, щоб це все пройшло мирним шляхом", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

Пізніше США повідомили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння.

Президент Росії Володимир Путін відповів, що Москва застосує "дзеркальні заходи", пригрозивши Європі, що вона виявиться під ударом.