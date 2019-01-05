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''Щось пішло не так'': Цимбалюк пояснив, як Лукашенко загнав Білорусь у пастку Росії

2.3тЧитати матеріал російською

Білорусь стоїть перед загрозою поглинання Росією через те, що в 1999 році її президент Олександр Лукашенко пішов на авантюристський крок, сподіваючись очолити ще й Росію.

Йдеться про підписання договору про створення союзної держави, зазначив у своєму відеоблозі на Youtube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Крім того, він висловив упевненість в тому, що Лукашенко виявився в іще більш скрутному становищі, ніж екс-президент України Віктор Янукович у 2013 році.

"Можливо, Лукашенко в більш складному становищі, ніж тоді Янукович. Адже у нього був вибір — він міг не зраджувати свою країну і не створювати умови, коли росіяни могли безболісно напасти на Україну в період безвладдя (я кажу про окупацію Криму і початок рухів на Донбасі). У "бацьки" ситуація складніша, адже він доїть Російську Федерацію вже не одне десятиліття", — підкреслює Цимбалюк.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Flickr

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Журналіст пояснив, що у 1999 році Лукашенко сподівався стати наступником старого Бориса Єльцина й очолити не тільки маленьку 10-мільйонну Білорусь, а й гігантську Російську Федерацію.

"Але щось пішло не так, і Єльцин призначив наступником Володимира Путіна. Багато минуло років, і зараз вже Путін диктує умови взаємної інтеграції або все-таки поглинання молодшого партнера", — підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження щодо створення робочої групи з інтеграції Білорусі та РФ.

  • 30 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, заявивши, що союз двох народів відбувся.

  • 31 грудня під час новорічного звернення Лукашенко проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією і закликав громадян "зміцнювати свою державність".

  • Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов висловив думку, що протягом трьох-чотирьох років Росія і Білорусь дійсно можуть стати єдиною державою. Таким чином, Мінськ розрахується з Москвою за певні преференції власним суверенітетом.

Особи
Роман ЦимбалюкОлександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБорис Єльцин
Місце
Білорусь
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