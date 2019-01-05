''Щось пішло не так'': Цимбалюк пояснив, як Лукашенко загнав Білорусь у пастку Росії

Білорусь стоїть перед загрозою поглинання Росією через те, що в 1999 році її президент Олександр Лукашенко пішов на авантюристський крок, сподіваючись очолити ще й Росію.

Йдеться про підписання договору про створення союзної держави, зазначив у своєму відеоблозі на Youtube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Крім того, він висловив упевненість в тому, що Лукашенко виявився в іще більш скрутному становищі, ніж екс-президент України Віктор Янукович у 2013 році.

"Можливо, Лукашенко в більш складному становищі, ніж тоді Янукович. Адже у нього був вибір — він міг не зраджувати свою країну і не створювати умови, коли росіяни могли безболісно напасти на Україну в період безвладдя (я кажу про окупацію Криму і початок рухів на Донбасі). У "бацьки" ситуація складніша, адже він доїть Російську Федерацію вже не одне десятиліття", — підкреслює Цимбалюк.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко Flickr

Журналіст пояснив, що у 1999 році Лукашенко сподівався стати наступником старого Бориса Єльцина й очолити не тільки маленьку 10-мільйонну Білорусь, а й гігантську Російську Федерацію.

"Але щось пішло не так, і Єльцин призначив наступником Володимира Путіна. Багато минуло років, і зараз вже Путін диктує умови взаємної інтеграції або все-таки поглинання молодшого партнера", — підсумував Цимбалюк.

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