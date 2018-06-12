"Щось неймовірне!" Дослідників ввела в ступор знахідка біля перевалу Дятлова

Російський дослідник Валентин Дегтерьов заявив про виявлення старої військової бази з древніми малюнками на скелях біля сумнозвісного перевалу Дятлова на Північному Уралі.

У своєму блозі він пише, що це може бути покинутий ядерний полігон.

"Звичайно, на мій погляд, люди загинули від рук злочинців. Але, треба визнати, в цьому місці є щось неймовірне", - підкреслив він.

За його словами, спорудження покинутої військової бази знаходяться в 43 кілометрах від перевалу на схилах гір, до них веде підземний хід. Також на вершинах є залишки фундаменту і великих будівель.

"Залишилися в хорошому стані кілька злітно-посадкових смуг. Кожна розміром в 100 метрів. Забетоновані смуги, для зльоту і посадки військових вертольотів. З чуток, смуги використовуються і сьогодні", - сказано в блозі.

Особливу увагу привертають, каже Дегтерьов, старовинні малюнки на скелях.

"Щодо стародавніх артефактів. Це малюнки на горах. Один малюнок у вигляді трикутника, явно зробленого руками людини. Хоча і неймовірно стародавньої. Другий зроблений у вигляді обличчя дівчини в головному уборі. Малюнок схожий на малюнки древніх шумерів. Явно зрозуміло, що цей малюнок не набагато молодший від самих уральських гір. А то і набагато за них старший", - написав він.

За його даними, на одній з гір є ударний кратер, який, як він вважає, утворився в результаті вибуху ядерної бомби.

"Швидше за все, випробування було проведено 60 років тому. Зараз всі споруди підірвані. Залишилися тільки злітно-посадочні смуги і ангар", - написав Дегтерьовв.

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