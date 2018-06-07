"Щоб Святий Георгій вам допомагав!" Під час прямої лінії з Путіним трапився конфуз

Під час щорічної "Прямої лінії з Володимиром Путіним" колишній головний тренер футбольної збірної Росії Валерій Газзаєв забув поставити запитання президенту РФ, проте той все ж відповів.
Цей момент тут же висміяли в мережі. Так, спортсмен замість того, щоб говорити про проблеми, почав хвалити Путіна.
"Хочу, щоб Святий Георгій вам допомагав, і зберігав вас Микола Чудотворець!" - заявив Газзаєв.
- Питання ваш в чому?- Лентач (@oldLentach) 7 червня 2018 р
- Хочу щоб Святий Георгій вам допомагав, і зберігав вас Микола чудотворець! pic.twitter.com/rmBSi0b1RD
улюблене запитання Путіна- Думки Перзідента (@ VVP2_0) 7 червня 2018 р
- Спасибі вам велике за все!
Пряма лінія "Путін ПАМАГИТЕ!"- Женні Шаден (@ShadenFM) 7 червня 2018 р
Газзаєв вже професійно облизує, з проворотом мови! pic.twitter.com/2oQ3DXqZAo
Газзаєв дуже довго намагався задати питання, але потім не стримався і почав дякувати президента і бажати йому допомоги від святого Миколая Чудотворця. А питання так і не поставив: https://t.co/xm15akrjek pic.twitter.com/3janbTv9XD- МБХ Медіа (@MBKhMedia) 7 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним" одяглися в жовту і синю сукню, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.