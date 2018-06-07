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"Щоб Святий Георгій вам допомагав!" Під час прямої лінії з Путіним трапився конфуз

3.7тЧитати новину російською

Під час щорічної "Прямої лінії з Володимиром Путіним" колишній головний тренер футбольної збірної Росії Валерій Газзаєв забув поставити запитання президенту РФ, проте той все ж відповів.

Цей момент тут же висміяли в мережі. Так, спортсмен замість того, щоб говорити про проблеми, почав хвалити Путіна.

"Хочу, щоб Святий Георгій вам допомагав, і зберігав вас Микола Чудотворець!" - заявив Газзаєв.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним" одяглися в жовту і синю сукню, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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