"Щоб Святий Георгій вам допомагав!" Під час прямої лінії з Путіним трапився конфуз

Під час щорічної "Прямої лінії з Володимиром Путіним" колишній головний тренер футбольної збірної Росії Валерій Газзаєв забув поставити запитання президенту РФ, проте той все ж відповів.

Цей момент тут же висміяли в мережі. Так, спортсмен замість того, щоб говорити про проблеми, почав хвалити Путіна.

"Хочу, щоб Святий Георгій вам допомагав, і зберігав вас Микола Чудотворець!" - заявив Газзаєв.

- Питання ваш в чому?

- Хочу щоб Святий Георгій вам допомагав, і зберігав вас Микола чудотворець! pic.twitter.com/rmBSi0b1RD - Лентач (@oldLentach) 7 червня 2018 р

улюблене запитання Путіна



- Спасибі вам велике за все! - Думки Перзідента (@ VVP2_0) 7 червня 2018 р

Пряма лінія "Путін ПАМАГИТЕ!"



Газзаєв вже професійно облизує, з проворотом мови! pic.twitter.com/2oQ3DXqZAo - Женні Шаден (@ShadenFM) 7 червня 2018 р

Газзаєв дуже довго намагався задати питання, але потім не стримався і почав дякувати президента і бажати йому допомоги від святого Миколая Чудотворця. А питання так і не поставив: https://t.co/xm15akrjek pic.twitter.com/3janbTv9XD - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 7 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним" одяглися в жовту і синю сукню, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.