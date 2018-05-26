Щоб не впав: окупанти вигадали новий піар для Кримського моста

Окупанти відзвітували, що по незаконно побудованому Кримському мосту проїдуться глава Російського імператорського дому Романових велика княгиня Марія Володимирівна і цесаревич Георгій Михайлович Романов.

Про подію повідомив "радник канцелярії глави дому Романових у кримському регіоні" Владислав Пількевич, передає РІА Новини.

"У програмі візиту імператорських високостей передбачено проїзд по Кримському мосту, щоб ще раз нагадати всій світовій спільноті про історичну і правову приналежності Криму Росії", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр транспорту Росії Євген Дітріх звільнив керівника позавідомчої охорони міністерства Ігоря Шерстнікова, який відповідав за транспортну безпеку Керченського моста і підходів до нього в анексованому Криму.