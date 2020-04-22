Що з Кім Чен Ином: Трамп прояснив ситуацію з хворобою лідера КНДР

Ірина Кулініч Світ 06:33, 22.04.2020 Оновлено: 06:39, 22.04.2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.

Глава держави критично поставився на пресконференції в Білому домі у вівторок, 21 квітня, до повідомленням каналу CNN про те, що розвідка США взялася за розслідування (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ніхто цього не підтвердив... Коли CNN виступає з повідомленнями, я не дуже їм вірю", – заявив Трамп.

Трамп прокоментував хворобу Кім Чен Ина
РБК

"Я бажаю йому удачі", – додав президент, згадавши, що його пов'язують хороші відносини з лідером КНДР. Трамп також розповів, що, можливо, зв'яжеться з Кім Чен Ином.

"Ну, можливо... Послухайте, я просто сподіваюся, що з ним все добре. У мене з Кім Чен Ином дуже хороші відносини. І це йде на благо країні. Це добре, а не погано. І я хотів би, щоб з ним все було нормально", – відповів Трамп.

"Знову-таки, я не знаю, чи відповідають дійсності нинішні повідомлення", – повторився він.

Про передачу влади в КНДР Трамп нічого не знає: "Не хочу в нього таке питати. Не питав у нього таке. Сподіваюся, з ним все добре".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.

  • Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я диктатора КНДР Кім Чен Ина.

  • ЗМІ дізналися, що Кім Йо Чжон, молодша сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.

  • У мережі розігнали чутку про те, що лідер КНДР помер.

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