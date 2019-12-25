"Що вони там роблять?" Ердоган раптово "здав" найманців Путіна

У Лівії на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає агентство "Андолу".

"Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п'ять тисяч і найманців з Судану і 2 тисячі найманців з ПВК "Вагнера"? Що вони там роблять?" – обурювався турецький лідер.

Ердоган зазначив, що Туреччина робить спільні кроки з визнаним на міжнародному рівні Урядом національної згоди Лівії.

"Лідер ЛНА, генерал Халіфа Хафтар не визнаний на міжнародному рівні. У нього немає повноважень, чого не скажеш про главу Уряду нацзгоди Лівії Файєзе Саррадже. Ми не повинні допустити ущемлення прав наших братів в Лівії", – додав президент.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дві сотні російських найманців з "ПВК Вагнера" зазнали поразки в Мозамбіку і почали відступати під натиском повстанців-джихадистів.

У мережі опублікували відео, на якому військові найманці "ПВК" Вагнера " з особливою жорстокістю вбили і розчленували людини в Сирії.

У жорстокій страті брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював в рядах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.

Пізніше стало відомо ім'я ще одного ката-найманця – це Владислав Апостол, громадянин РФ і Республіки Молдова. Він також воював на стороні окупантів на Донбасі.

Нагадаємо, що в листопаді у Володимирську область РФ привезли тіла перших загиблих в Мозамбіку російських найманців з "ПВК Вагнера". Сім'ям убитих виплатили значні грошові компенсації в обмін на мовчання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!