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25 грудня • оновлено в 22:49
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"Що вони там роблять?" Ердоган раптово "здав" найманців Путіна

6.3т
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У Лівії на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає агентство "Андолу".

"Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п'ять тисяч і найманців з Судану і 2 тисячі найманців з ПВК "Вагнера"? Що вони там роблять?" – обурювався турецький лідер.

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Ердоган зазначив, що Туреччина робить спільні кроки з визнаним на міжнародному рівні Урядом національної згоди Лівії.

"Лідер ЛНА, генерал Халіфа Хафтар не визнаний на міжнародному рівні. У нього немає повноважень, чого не скажеш про главу Уряду нацзгоди Лівії Файєзе Саррадже. Ми не повинні допустити ущемлення прав наших братів в Лівії", – додав президент.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Дві сотні російських найманців з "ПВК Вагнера" зазнали поразки в Мозамбіку і почали відступати під натиском повстанців-джихадистів.

  • У мережі опублікували відео, на якому військові найманці "ПВК" Вагнера " з особливою жорстокістю вбили і розчленували людини в Сирії.

  • У жорстокій страті брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював в рядах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.

  • Пізніше стало відомо ім'я ще одного ката-найманця – це Владислав Апостол, громадянин РФ і Республіки Молдова. Він також воював на стороні окупантів на Донбасі.

  • Нагадаємо, що в листопаді у Володимирську область РФ привезли тіла перших загиблих в Мозамбіку російських найманців з "ПВК Вагнера". Сім'ям убитих виплатили значні грошові компенсації в обмін на мовчання.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Тег
ПВК Вагнер
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ссылки нет, чубатые фейки гонят, типа про наших на Донбассе!
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, напиши в гугле эрдоган и Вагнер и увидишь кучу ссылок с российских сайтов по этом теме, лапоть
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мочить путенских ушлепков в любой точке мира.
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не дождетесь
не дождетесь
Джонсон Саймон Ф., иди Крым освобождай, мочилка.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А где про Донбасс и Сирию?
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