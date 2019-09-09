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10 вересня • оновлено в 06:27
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Що це?! Жахлива істота з дзьобом та іклами звалилася з неба

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Подружню пару з Великобританії налякало невідоме створіння з іклами і дзьобом.

Про це повідомляє HullLive. Інцидент трапився в місті Кінгстон-апон-Халл, істоту люди виявили у себе у дворі.

За словами господині будинку, "змієподібне створіння з іклами і дзьобом впало з неба".

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"Я прокинулася вдень після нічної зміни в лікарні і вийшла у внутрішній двір. Там і виявила дивну істоту. Було відчуття, що його наполовину з'їли. Коли я спробувала загнати його в банку, воно заворушилося. Ці зміїні відмітини між великих очей з боків голови, а також ікла і дзьоб одразу ж змусили мене прокинутися", – розповіла Венді Грей.

Водночас, журналісти припустили, що істота може бути гусеницею винного бражника або шовкопряда.

Жахлива істота з дзьобом та іклами звалилася з неба

Жахлива істота з дзьобом та іклами звалилася з неба

HullLive

Жахлива істота з дзьобом та іклами звалилася з неба

Жахлива істота з дзьобом та іклами звалилася з неба

HullLive

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дивна морська істота приголомшила мережу.

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Великобританія
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