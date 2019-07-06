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Що це таке?! Чоловік зняв у своєму домі "прибульця": фото і відео дивної істоти

20.2тЧитати матеріал російською

Житель Індонезії зняв на відео дивну істоту, яка повзла у нього по стелі.

Як повідомляє Daily Mail, на кадрах, знятих чоловіком на ім'я Харі Тоа, видно, як тварина середніх розмірів з двома крилами і чотирма щупальцями різної довжини підіймається вгору.

Автор ролика був вкрай здивований видом істоти і назвав її "прибульцем". Він припустив, що вона шукала безпечне місце для ночівлі, оскільки в ту ніч ішов дощ.

Тварина-"прибулець"

Тварина-"прибулець"

Daily Mail

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Тоа не зміг визначити вид тварини, проте припустив, що, найімовірніше, це метелик, який відноситься до сімейства Arctiinae і володіє схожими рисами з метеликом-ведмедицею (Creatonotos gangis). Вона нагадує гібрид молі і павука і володіє кількома щупальцями, які виробляють феромони для залучення партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше морська зірка з "пружними сідницями" стала зіркою соцмереж.

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Місце
Індонезія
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