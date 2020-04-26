Що коронавірус робить зі шкірою людини: лікарі уточнили симптоми

У Національній служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) заявляють, що сильний червоний висип і плями на шкірі людини, можуть бути ознаками COVID-19.

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Дані з Італії показують, що у кожної п'ятої людини, госпіталізованої з коронавірусом, можуть з'явитися висип або зміни шкіри, передає DailyMail.

У деяких випадках висип потенційно може бути першою або єдиною ознакою інфекції. В даний час зростає число повідомлень про інфікованих пацієнтів, у яких з'явився висип або плями на шкірі, і експерти намагаються встановити, чи є коронавірус причиною таких змін.

"Я бачив досить багато пацієнтів з коронавірусом, які зазвичай не страждають від екземи або алергії з раптовим, дивним висипом", – говорить доктор, дерматолог-консультант NHS Веронік Батай.

Плями на шкірі людини, можуть бути ознаками COVID-19 cgcop.es

Потім, можливо, через два або три дні у них розвинулися типові симптоми COVID-19. Для деяких пацієнтів ми вважаємо, що висип може бути єдиним симптомом, який у них є.

Дослідження 88 інфікованих пацієнтів в лікарні Лекко в Ломбардії, одному з найбільш постраждалих італійських регіонів, виявило, що у 20 відсотків відбулися зміни на шкірі. При цьому ніхто з них не приймав ліки, які могли б викликати реакцію.

А у восьми з 18 пацієнтів, зміни на шкірі стали з'являтися ще на самому початку прояву симптомів коронавірусу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавірусу COVID-19.

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