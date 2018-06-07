УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Що буде, якщо Путін піде великою війною: дано сумний прогноз для України

6.5тЧитать новость на русском

Росія може зайняти територію України за кілька днів у разі, якщо почнеться велика війна.

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише "Лента.ру".

"Російські війська у разі бажання влади могли б зайняти Україну за кілька днів, незважаючи на те що Київ значно збільшив свої військові здібності за останні роки", - заявив він.

Новини
Росія йде на війну в Азовському морі: експерт дав невтішний прогноз

При цьому, за його словами, "за будь-яких обставин" слід уникати відкритого збройного конфлікту в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський військовий експерт і публіцист Павло Фельгенгауер заявив, що велика війна в Європі може початися у будь-який момент.

Читайте все новости по теме "Загроза Третьої світової війни" на Обозревателе.

Темы
Загроза Третьої світової війниРосійська воєнна загроза
Персоны
Андерс Фог РасмуссенВолодимир Путін
Место
Україна
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
7
Смешно
2
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги