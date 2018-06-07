Що буде, якщо Путін піде великою війною: дано сумний прогноз для України

Росія може зайняти територію України за кілька днів у разі, якщо почнеться велика війна.
Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише "Лента.ру".
"Російські війська у разі бажання влади могли б зайняти Україну за кілька днів, незважаючи на те що Київ значно збільшив свої військові здібності за останні роки", - заявив він.
При цьому, за його словами, "за будь-яких обставин" слід уникати відкритого збройного конфлікту в Європі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський військовий експерт і публіцист Павло Фельгенгауер заявив, що велика війна в Європі може початися у будь-який момент.
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