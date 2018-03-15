Що буде Путіну за отруєння Скрипаля: названі наслідки

Захід проводитиме політику поступового посилення санкцій через замах на смерть російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов.

"Якщо Захід і погодиться на політику посилення санкцій, то вона буде поступовою. Поки Путін не зробить чогось вже зовсім явно демонстративного і несамовитого. Вибачатись Росія не може. Тому що тоді там визнають відповідальність за отруєння Скрипаля", - сказав в коментарі "Обозревателю" директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов.

На думку міжнародника, в цьому питанні Захід розділиться на два табори.

"Німці, наприклад, бояться, що Англія втягне ЄС у Холодну війну. Та ж Меркель досі зацікавлена в "Північному потоці". Зрозуміло, що Англія, США і Канада будуть займати більш жорстку позицію. Тобто солідарної позиції по максимуму не буде . Можливо якісь жести солідарності і будуть проведені, але за максимальною планкою єдиної позиції не буде", - спрогнозував Толстов.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.