"Що буде після Путіна": Росії напророкували саморуйнування

Навіть після закінчення режиму Володимира Путіна в Росії не вичерпаються труднощі, що несуть їй загрозу, адже нинішня влада знищила все, від чого залежить розвиток держави та суспільства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, така катастрофічна ситуація склалася на всіх рівнях і всіх сферах життя країни-агресора. Але, незважаючи на це, її влада активно продовжує відволікати увагу народу від власних проблем постійним обговоренням ситуації в Україні, зазначив журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Головне питання Росії не в тому, хто буде після Путіна. Головна проблема Росії в тому, що буде після Путіна. У сучасній Росії немає засобів масової інформації, тих самих, які пояснюють країні країну - все витіснене Україною. У результаті Росія стала країною, яка сама себе не знає", - наголошує він.

Не менш серйозним викликом для неї, зазначив журналіст, є і відсутність економіки, яка в Росії нагадує не що інше, як газову трубу з невеликими поліпами на ній. Така ситуація призвела до того, що майбутнє Російської Федерації залежить виключно від цін на сировину.

Третьою проблемою сучасної Росії Казарін називає абсолютну несформованість колективної етики: церква там лягла під владу, а школа перетворилася на фабрику з виробництва дипломів і лояльності. Що стосується судів і парламенту, то з ним справи ще більш кепські.

І, певно, найсерйознішою загрозою країни-агресора є відсутність міжнародно визнаних кордонів з її ж вини.

"Анексія Криму пробила діру цій же лінії. І це питання зовсім не закрите, хто б що не думав. Це важливо. Важливо, тому що сила будь-якої країни - вона не в боєголовках і не в здатності кошмарити сусідів. Сила країни в тому, наскільки вона здатна бути територією розвитку власного населення. А для цього потрібні інститути, ті самі, які Кремль послідовно зруйнував", - підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст розповів, як Росія опиниться в "українській шкурі". На думку Казаріна, цьому посприяють американські санкції.