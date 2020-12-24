Щеплення від коронавірусу зробили понад 2,7 млн осіб у світі

Карина Бондаренко Світ 07:12, 24.12.2020 Оновлено: 07:14, 24.12.2020

Щеплення від коронавірусу зробили вже понад 2,7 млн осіб у всьому світі.

Про це свідчать підрахунки агентства Bloomberg. Відзначається, що найбільше людей вакцинували в США – 1,1 млн.

До того ж вакцину американцям почали вводити 14 грудня. За півтора тижні там встигли вколоти 1,12 млн доз препарату.

Також багато доз вакцини ввели в Китаї – 650 тисяч і Великобританії – 500 тисяч.

"Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії і один із найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були", – йдеться в повідомленні.

Найбільше людей вакцинували в США.
bloomberg.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Аргентина стала другою країною у світі, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу. Раніше препарат був дозволений тільки в Білорусі.

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