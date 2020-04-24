"Ще важка фаза епідемії": в Іспанії зафіксували різкий стрибок нових випадків COVID-19

В Іспанії зафіксований різкий стрибок нових випадків зараження COVID-19. За добу їх додалося понад 6,7 тисяч осіб.
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Як повідомляє DailyMail, за останні 24 години в Іспанії зафіксували 6740 нових випадків – це найбільша кількість заражених за останні три тижні. Останній подібний стрибок спостерігався 4 квітня – тоді за добу COVID-19 підтвердили у 7026 людей. З тих пір поширення сповільнилося.
Такий стрибок пояснюють тим, що в країні почали активніше тестувати людей на наявність антитіл до коронавірусу. З моменту їх масового впровадження вдалося виявити хворобу у 17 тисяч людей.
Проте, кількість смертей значно зменшилася – за останню добу від коронавірусу померли 367 осіб, а це найнижчий показник з 21 березня.
В Іспанії зафіксували різкий стрибок нових випадків COVID-19
DailyMail
Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля зазначив, що країна все ж переступила пік поширення хвороби, але до сих пір знаходиться у важкій фазі епідемії.
"Ми досягли уповільнення вірусу на цьому тижні, але ми залишаємося у важкій фазі епідемії", – заявив він.
Зараз в Іспанії все ще діє карантин – його продовжили до 9 травня. Однак, вже на цих вихідних заходи будуть трохи ослаблені і діти зможуть проводити час на вулиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні безпосередньо пов'язаний з недотриманням карантину багатьма громадянами у Вербну неділю і на Великдень.
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