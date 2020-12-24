Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Нігерії

Ще один новий штам коронавірусу виявили в Нігерії. Він відрізняється від варіантів, які з'явилися в Великобританії і ПАР.

Про це повідомило Reuters з посиланням на директора Африканських центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Джона Нкенгасонга. Він підкреслив, що для вивчення мутанта потрібно провести додаткові дослідження.

За словами Нкенгасонга, за останній тиждень Нігерія повідомила про зростання випадків захворювання на 52%, а Південна Африка – на 40%.

Він сказав, що поки немає жодних доказів того, що новий штам сприяв швидкому поширенню COVID-19 в країні.

У Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки з населенням більше 200 мільйонів осіб, було зареєстровано менше випадків коронавірусу, ніж у багатьох інших державах континенту. У середу, 23 грудня, загальна кількість інфікованих перевищила 80 тисяч осіб. Вперше в цьому місяці щоденний показник захворюваності превищив 1000.

За даними Африканського центру контролю захворювань, в Африці зареєстровано понад 2,5 мільйона випадків коронавірусу, що становить 3,3% від загальної кількості випадків в світі.

За словами Нкенгасонга, новий штам COVID-19, виявлений в Південній Африці 18 грудня, зараз є переважаючим, хоча – як і у випадку з новим варіантом в Великобританії – немає жодних доказів того, що він призводить до більш серйозного захворювання.

Нкенгасонг зазначив, що CDC не вірить, що мутація коронавірусу в Південній Африці вплине на розгортання вакцини від COVID-19 на континенті.

Статистика COVID-19 в Нігерії Worldmeters

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії був виявлений новий дуже заразний тип коронавірусу. На тлі цього десятки країн вже обмежили авіасполучення з Великобританією.

Пізніше в Великобританії виявили ще один новий штам коронавірусу, який виявився більш інтенсивним, ніж попередній. Два нових виявлених випадки є контактами хворих, які приїхали з Південної Африки за останні кілька тижнів.