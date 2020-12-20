Вже більше тижня в США намагаються намацати кордони того, куди проникли зловмисники, які зламали доступ до серверів держустанов і поки – не можуть їх знайти. Правда, вже з'явилися деякі кордони, але не масштабів злому, а того, що можна оприлюднити. Адже ніхто ще не говорив про те, як глибоко хакери влізли в мережі Пентагону, Міністерства безпеки або Держдепартаменту. Публіці просто повідомили про те, що вони теж піддалися атаці, а ось до чого хакери отримали доступ – невідомо.

Проте, в США є конституційне право доступу до інформації, яке реалізується найрізноманітнішими способами, і навіть якщо мова не ведеться про якісь прямо засекречені дані, то про дещо все одно говорити можна. І ось що говорить Тоні Лоуренс, генеральний директор і засновник Light Rider, фірми, що займається кібербезпекою, у якої є клієнти як в державному, так і в приватному секторі.

"Схоже на те, що у росіян було від шести до дев'яти місяців постійного доступу до деяких мереж Міністерства внутрішньої безпеки. Якщо це так, це означає, що росіяни мали можливість переміщатися по всіх мережах і контролювати окремі мережі внутрішньої безпеки США протягом цього часу".

Що тут важливо, на рівні профільних фахівців, яка володіє інформацією більшою, ніж це можна публічно демонструвати, мова йде не тільки про те, що зловмисники отримали доступ до закритої інформації, а й у них була можливість управління мережами. Це вже інший рівень проблеми, оскільки з цього випливає, що завдяки механізму злому, вдалося отримати доступ до мережі не в якості вериіфікованого користувача, а адміністратора мережі. Адже управляти мережами користувачі не мають повноважень і для цього потрібен більш високий рівень доступу.

У свою чергу, з цього можна зробити висновок про те, що розповіді, що в тому ж Міністерстві енергетики в принципі не може йти мови про те, що противник отримав доступ тільки до листування, що стосується закупівлі мила, туалетного паперу і миючих засобів для унітазу. Якщо зловмисник отримав можливість управління самими мережами, то він вже мав доступ до всієї інформації цієї мережі.

Плюс до того, як вже зазначалося раніше, проломи існували протягом місяців і за цей час можна було вигребти буквально все, що було потрібно. Простіше кажучи, у хлопців був час вибрати в цьому супермаркеті все, що потрібно і повертатися туди стільки разів, скільки було потрібно.

А крім того, фахівці цього класу не граються в політкоректність і не напускаючи в цю тему туману, прямо кажучи про те, що за зломом стоять росіяни. Між іншим, те ж саме сказав і держсекретар США Майк Помпео, прямо вказавши на те, що після цієї атаки Росія стає однією з головних проблем для США. А прямо він сказав ось що: "Ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни займалися цією діяльністю".

І ось у зв'язку з цим, все більш підозрілим була мовчанка Трампа, який взагалі ніяк не коментує цей вузол питань протягом такого тривалого часу. Але в якийсь момент він вже сам відчув або йому підказав хтось із радників, що пора щось говорити, оскільки мовчання виглядає вже зовсім недобре.

Зауважимо, в такому випадку доречний публічний виступ глави держави, в якому розставляються крапки над "i", але так Трамп виступає лише тоді, коли розповідає про вкрадену в нього перемогу на виборах. І в даному випадку, його реакція знайшлася в Твіттері.

"Кібератака, насправді, більше fake News Media, ніж це є насправді. Росія, Росія, Росія є головною темою, коли що-небудь відбувається... Чому ніхто не розглядає можливості того, що за цим може стояти Китай".

Ми довго роздумували про те, чи писати наступні кілька рядків, щоб не сполохати оратора, але все ж вирішили, що у нас не така вже й велика аудиторія, і в ній майже немає затятих трампофілів, щоб прочитавши ці рядки, його хтось попередив . Мова тут ось про що, ось ця кінцівка з пасажем про Китай, пройшла за міліметр від того, що рано чи пізно, міг би ляпнути цей діяч. Китай тут явно не вгадується, а проситься булгаківське "А може це Зінька була?"

Тобто, Трамп миттєво став адвокатом РФ. Точно так, як він розповідав про те, що в пресі тільки й пишуть "КОВІД, КОВІД, КОВІД", і всім відомо, у що це вилилося для США (третину мільйона трупів на цей момент), тепер він в такому ж стилі віщає про те, що проблеми особливої немає і тему знову роздули в стилі "РОСІЯ, РОСІЯ, РОСІЯ".

За аналогією з КОВІД, можна вже з упевненістю стверджувати про те, що це – стандартний спосіб замітання слідів, який Трамп використовує після своїх провалів. Він намагається нівелювати масштаб проблеми і як водиться – звинуватити оточуючих в роздуванні неприємної особисто для нього теми. Але тепер навіть не знаючи суті ситуації, тільки по стилю риторики Трампа, можна чітко обчислювати теми, за якими він конкретно накосячив.

Між іншим, це очевидно не тільки нам, а й тим, кого в США ця тема стосується прямо. Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії, написав у своєму твіттері у відповідь на слова Трампа: "Ще один день, чергова скандальна зрада нашої національної безпеки цим президентом. Ще один брехливий твіт, який звучить так, як ніби його можна було написати в Кремлі".

Загалом, ця ситуація стала справжнім лакмусовим папірцем, який проявив тих американських політичних діячів, для яких державна безпека США не більше, ніж порожній звук. Більш того, ця ситуація виявила тих, у кого є, скажімо так – не публічні зв'язки з РФ. І що характерно, з вимогою жорсткої відповіді відповіді росіянам вже встигло виступити безліч політичних діячів, як прийнято говорити в США, "по обидва боки проходу", тобто – від обох партій. Навіть держсекретар назвав речі своїми іменами, а Трамп – забезпечує прикриття, по суті – агресору. Причому, робить це публічно.

Не знаю, чи можуть бути більш вагомі докази того, що насправді являє собою Трамп, але якщо і ця його "операція прикриття" для зловмисників, які проникли в таємні мережі Міністерства закордонних справ, безпеки, оборони і навіть ядерних об'єктів, знову не відкрили очі його шанувальникам, то тут вже стає питання про те, чи є у них очі чи ні. Можливо, вони дивляться тим же місцем, що й думають.

Загалом, чим більше розкривається саме ця ситуація, тим більше виникають асоціації зі стільцем, який вмикають у розетку.

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