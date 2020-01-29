Ще одна країна зажадала від Росії компенсацію

Росія повинна виплатити 1,5 тисячам громадянам Грузії матеріальну компенсацію в розмірі 10 млн євро за депортацію з Росії в 2006 році.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, передає "Інтерфакс". Рішення про компенсацію прийняв Європейський суд з прав людини.

"Росія досі дня не виконала свої зобов'язання. Тому хочу повторити заклик нашої влади до Ради Європи і його членам активно включитися в те, щоб змусити Росію негайно виконати рішення суду (ЄСПЛ)", – заявила Зурабішвілі.

Грузія зажадала у Росії компенсацію правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Польща зажадала від Росії компенсацію за Другу світову

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