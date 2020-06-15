Ще одна країна заявила про перемогу над коронавірусом

Туніс зміг побороти поширення коронавірусної інфекції. Останнім часом у країні фіксують поодинокі випадки зараження.

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Радісну новину в ефірі місцевого телеканалу озвучив прем'єр-міністр Ільяс аль-Фахфах. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами політика, не тільки влада, а й звичайні громадяни доклали всіх зусиль для усунення загрози пандемії для населення.

"Ми вийшли з цієї кризи із найменшою шкодою", – сказав глава туніського уряду.

Він також підкреслив, що хоча можливість повторного поширення коронавірусу в країні мінімальна, громадяни все ж повинні зберігати пильність.

Крім цього, Аль-Фахфах нагадав, що Туніс має намір відкрити кордони вже з 27 червня.

Зазначимо, що COVID-19 у країні заразилися 1096 осіб, 998 пацієнтів змогли вилікуватися, водночас 49 померли від захворювання.

Статистика щодо COVID-19 у Тунісі worldometers.info

Статистика щодо COVID-19 у Тунісі worldometers.info

Статистика щодо COVID-19 у Тунісі worldometers.info

Статистика щодо COVID-19 у Тунісі worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Середземному морі біля узбережжя Тунісу в результаті корабельної аварії загинуло 48 мігрантів.