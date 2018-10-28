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Ще одна країна захотіла вигнати росіян: РФ передрекли нові труни

9.2тЧитати матеріал російською

Воєнізоване угрупування Центральноафриканської Республіки, куди входять колишні мусульманські повстанці з формування "Селек", дала уряду та його російським союзникам 48 годин на уход з контрольованих ними територій.

Про це в бесіді з Agence France-Presse заявив один з лідерів угруповання Абдулай Іссен. Ультиматум пов'язаний з тим, що з поста глави парламенту був усунений мусульманин за віросповіданням. Його присутність на цій посаді врівноважувалося наявністю в країні президента-християнина - такою був пакт, що забезпечує перемир'я між президентською адміністрацією і ворожими їй групами.

В результаті Іссен звинуватив президента Арканжи Туадеру в "змові", скоєному, на його думку, за допомогою "російських найманців". За словами Іссена, російські військові становлять загрозу для демократії республіки. Раніше повідомлялося, що в ЦАР діють найманці приватної військової компанії "Вагнера".

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Як написав блогер Денис Казанський в Twitter, тепер Росію чекають нові труни з "вагнеровцями".

"Непогано. Спробую вгадати, що буде далі. Росіяни заявлять, що їх там немає і будуть потайки приймати нові труни з "вагнеровцями", - зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трьох російських журналістів знайшли мертвими в ЦАР 31 липня, де вони знімали документальний проект про роботу ПВК "Вагнер". Росіян атакували близько опівночі. Невідомі відкрили вогонь по машині з автоматів.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Укромир поддерживает всех террористов, которые против России ... ?
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Петров Игорь
Петров Игорь
Выводите своими силами, бабы ещё нарожают...
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Савченко Александр
Савченко Александр
А на украине мамаша двоих детей утопила, "киборг" жену зарезал, на Донбассе ВСУшников настреляли... Это совсем неинтересно, вислоухие ?
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2
8
2 из 5 ответов | показать все
Попова Ольга
Попова Ольга
в тумані Їжачок, ЛАПТЕКОПЫТНЫЕ ОДОБРЯМС НОВОЙ УТИЛИЗАЦИИ ВАГНЕРОВЦЕВ , ОНИ ЖИВУТ СТАДОМ , ПОГИБЛО СТАДО , НОВОЕ ПРИГОНЮТ ,
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Попова Ольга
Попова Ольга
Савченко Александр, КРЫМЧАНКА УТОПИЛА
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