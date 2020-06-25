Ще одна країна перемогла пандемію і стала COVID-free

Таїланд офіційно став COVID-free країною, адже упродовж останніх 29 днів там не було підтверджено жодного місцевого випадку зараження коронавірусною інфекцією.

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Про це йдеться в документі МОЗ із оперативною інформацією щодо розповсюдження коронавірусу, а також заходів, які вживаються в різних країнах для боротьби з пандемією.

Дані Worldometers свідчать, що в країні за останню добу вірус лабораторно підтвердили тільки в однієї особи.

Однак зазначається, що згідно з міжнародними стандартами, держава, в якій протягом дворазового середнього інкубаційного періоду (тобто протягом 28 діб), не виявлено жодного випадку місцевого зараження на COVID-19, офіційно вважається COVID-free.

Загалом у Таїланді виявлено 3158 випадків коронавірусу, померло від нього 58 осіб, тоді як 3038 повністю побороли хворобу.

Дані щодо коронавірусу в Таїланді (worldometers)

Станом на ранок 25 червня у Таїланді виявили тільки один випадок коронавірусу (worldometers)

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейс із Бангкока в Київ, який був запланований у ніч із 3 на 4 червня, скасували. У Таїланді застрягли понад 80 громадян України.