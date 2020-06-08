Ще одна країна перемогла коронавірус: не залишилося жодного хворого

У Новій Зеландії заявили, що в країні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом (COVID-19).

Як пише Associated Press, у останньої пацієнтки з Окленда, протягом останніх двох діб не фіксують симптомів хвороби.

"Те, що вперше з 28 лютого у нас немає активних випадків, безумовно, є важливим показником. Однак, як ми вже говорили раніше, пильність щодо COVID-19 буде залишатися важливою", – повідомив генеральний директор з питань охорони здоров'я країни Ешлі Бломфілд.

Нова Зеландія поборола коронавірус

При цьому наголошується, що нові випадки зараження можуть фіксуватися в разі завезення вірусу з-за кордону.

Додамо, що з вівторка, 8 червня в країні знімають все карантинні обмеження. Закритими поки залишаються тільки кордони.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Арден на брифінгу повідомила, що всі громадські та приватні заходи можуть проходити без обмежень, роздрібна торгівля та готельний сектор можуть працювати в звичайному режимі, повністю відновлюється робота громадського транспорту.

Нагадаємо, що Нової Зеландії вдалося подолати хворобу через її географічне положення, а також жорсткі карантинні заходи. З початку пандемії в країні захворіло понад 1,5 тисячі осіб і 22 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Новій Зеландії залишився всього один пацієнт з підтвердженим випадком коронавірусної інфекції COVID-19.