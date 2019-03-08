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ПолітикаЕкономіка

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Ще одна країна Європи назвала Росію головною загрозою

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Глава Міноборони Чехії Лубомір Метнар включив Росію в число головних загроз для НАТО.

Як передає "РІА Новини", велику небезпеку для Альянсу, за його словами, складають лише тероризм і кібератаки. Метнар зазначив, що порядок загроз не настільки важливий, тому що їх динаміка може швидко змінюватися.

Він підкреслив, що загроза з боку Росії полягає в переозброєнні армії, великому числі військових навчань, перекидання військ, а також в "подіях, пов'язаних з країнами колишнього соцблоку".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек назвав Росію загрозою для всіх країн Європейського Союзу, закликавши до протистояння з Кремлем.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Чехія
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...по сути все страны НАТы автомтически всеедино должны изначально готовиться к войне только с Россией..)))ведь только Россия и больше никто...легко...играюче превратит всю Европу...в пыль
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минин евген
минин евген
чехи всегда кацапов ненавидели.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, женечка-девочка! если я напишу когда я первый раз выехал за границу, ты все равно не поверишь. да меня твое мнение и не интересует! так-же мне, украинцу, по барабану, что ты думаешь России!
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минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, дырявый, ты хоть раз за пределы своей засранной росисе выезжал? ты даже не подозреваешь сколько стран ненавидит твою быдлячую педерацию, населённую конченными животными. поговори сам, ты охуеешь. кацапов любят только сербы и, возможно, сами кацапы. поговоришь - иди нахуй, побываешь там - возвращайся, еще раз пошлю. кацапьё же любит когда их нахуй каждый день шлют. пиздуй немытый долбоёб.
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