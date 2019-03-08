Ще одна країна Європи назвала Росію головною загрозою

Глава Міноборони Чехії Лубомір Метнар включив Росію в число головних загроз для НАТО.

Як передає "РІА Новини", велику небезпеку для Альянсу, за його словами, складають лише тероризм і кібератаки. Метнар зазначив, що порядок загроз не настільки важливий, тому що їх динаміка може швидко змінюватися.

Він підкреслив, що загроза з боку Росії полягає в переозброєнні армії, великому числі військових навчань, перекидання військ, а також в "подіях, пов'язаних з країнами колишнього соцблоку".

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек назвав Росію загрозою для всіх країн Європейського Союзу, закликавши до протистояння з Кремлем.

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