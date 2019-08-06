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Ще одна країна ЄС виступила проти Росії через паспорти на Донбасі

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Литва разом з главами Євросоюзу буде домагатися невизнання російських паспортів, які видаються жителям окупованих частин Донбасу.

Міністерство закордонних справ країни буде просити у Брюсселя, де розташована штаб-квартира ЄС, уніфікувати єдину політику щодо визнання таких документів недійсними, пише інформаційне агентство BNS.

"Ми активно працюємо над координованою відповіддю, на рівні ЄС, на триваючі порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з незаконно виданими Російською Федерацією документами жителям України на тимчасово окупованих Росією Донецькій і Луганській областях України", – заявили в литовському МЗС.

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Паспорти

Паспорти

bbc.ua

У міністерстві підкреслили, що якщо Єврокомісія не затвердить невизнання паспортів окупантів для всіх країн, то Литва готова вводити односторонні заходи.

Як писав OBOZREVATEL, 5 серпня з аналогічною позицією виступили в Естонії. Країна відмовилася визнавати паспорта Росії, які видавали мешканцям тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Єдиний виняток становлять ті особи, які до цього були громадянами РФ.

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Литва
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,что ЕС до российских паспортов?получившие их оформляют загранпаспорт,где нет сведений о прописке,и спокойно путешествуют в Европе...
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Питон Каа
Питон Каа
А если Россия в ответ откажется признавать все литовские паспорта, тогда как? Правильно, ни как, потому что Россия такой ерундой заниматься не будет.
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Все шавки в сборе. Как мило. Шароварники и шпротники
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