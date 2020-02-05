Ще одна країна ЄС виступила проти Росії через Другу світову

Франція підтримала Польщу в її претензіях до Росії щодо відповідальності СРСР за початок Другої світової війни.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу перед студентами Ягеллонського університету. Він також заявив, що Москва заперечує реальність своєю позицією, передає Le Monde.

"Я хочу підтвердити солідарність Франції з польським народом перед обличчям тих, хто хоче заперечити реальність. Ми проти будь-якої спроби фальсифікувати історію. Я бачу, що російський підхід до переосмислення Другої світової війни націлений на те, щоб польський народ почувався винним. Це виключно політичний проєкт", – сказав Макрон.

Комерсант Країна ЄС виступила проти Росії через Другої світової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрірована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальне висловлювання Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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