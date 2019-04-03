Ще один "вічний" президент пішов у відставку: як це змінить світ

В Алжирі чинний президент Абдельазіз Бутефліка заявив, що складає повноваження глави держави.

82-річний лідер країни покинув пост після декількох тижнів протестів із вимогою його відставки. Про своє рішення він вже повідомив Конституційну раду, передає ВВС.

Раніше, 26 березня, заступник міністра оборони Алжиру Ахмед Гаід Салех зажадав відставки Бутефліка, пригрозивши, що в іншому випадку застосує 102 статтю Конституції, яка дозволяє Конституційній раді оголосити пост президента вакантним, якщо глава держави не здатний виконувати свої обов'язки. З аналогічною вимогою виступив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра країни Ахмед Уяхья.

Нагадаємо, що в країні піднялися протести після того, як Бутефліка заявив, що після 20 років правління, буде балотуватися на новий термін президентства. В результаті сотні тисяч алжирців вийшли на вулиці міст із вимогами відставки президента і всієї політичної еліти.

Під тиском Бутефліка заявив, що готовий піти у відставку після моменту закінчення його мандата 28 квітня, але протестувальників це не влаштувало. Після оголошення дострокової відставки, люди на вулицях влаштували свято. У столиці країни, Алжиру, звучали автомобільні клаксони. Містяни в прямому ефірі місцевого телебачення дякували Аллаху.

Абдельазіз Бутефліка

Абдельазіз Бутефліка

Раніше Бутефліка заявляв, що, йдучи, постарається забезпечити "спадкоємність інститутів влади". Як очікується, перехідний уряд на наступні три місяці, до виборів, очолить спікер голова верхньої палати парламенту Абделькадер Бенсалем.

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Протести в Алжирі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня 2019 року після майже 30 років правління президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!