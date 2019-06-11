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"Загроза є": в протестах у Молдові побачили ризики для України

4.2тЧитати матеріал російською

У відповідь на масові протести, що спалахнули в Молдові, Служба безпеки України "напружилася за призначенням".

"Це їхній хліб", – сказав OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

Відповідаючи на запитання про те, чи становлять події в Молдові потенційну небезпеку для України, він заявив: "Загроза є, але вона незначна, вона носить локальний характер".

Протести в Кишиневі

Протести в Кишиневі

Publika.md

Коментуючи той факт, що Служба безпеки України здійснила низку заходів на українсько-молдовському кордоні, Жданов визнав: "СБУ абсолютно правильно напружилися, за призначенням". "Тому що це їхній хліб. Завдання для них зараз – не допустити проникнення на нашу територію з Придністров'я диверсантів і розвідників. Запобігти шпигунству тощо", – пояснив він.

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Водночас за оцінками експерта, "сил і військ у нас досить для того, щоб утримати державний кордон і не допустити будь-яких військових провокацій". У цьому контексті експерт нагадав про те, що "ще кілька років тому ми розгорнули там, крім 28-ї бригади, ще одну бригаду. І посилили кордон із Придністров'ям".

Як писав OBOZREVATEL, у столиці Молдови Кишиневі 9 червня люди вийшли на нічний протест проти парламентської кризи і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був відсторонений президент Ігор Додон. В СБУ повідомили про те, що на україно-молдовському кордоні був посилений контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивПротести в Молдові
Особа
Олег Жданов
Місце
МолдоваКишинів
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