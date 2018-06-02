SaveOlegSentsov: по всьому світу проходить глобальна акція на підтримку Сенцова

Глобальна акція підтримки українського політв'язня Олега Сенцова під гаслом "#SaveOlegSentsov" проходить на вулицях 71 міст світу.
У Києві люди зібралися на Майдані. Також, акція проходить в Черкасах і Тернополі. Президент України Петро Порошенко подякував усім, хто долучився до заходу.
За даними "Главком", 2 червня підтримати режисера вийшли люди в Австралії, США, Німеччини, Грузії, Ізраїлі, Франції, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Канаді, Португалії, Великобританії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії , Литві, Латвії, Італії та Бельгії.
Акція в поддежка Сенцова на Майдані
У Москві влада не погодила акцію в центрі міста, тому організатори вирішили проводити поодинокі пікети.
Акція в поддежка Сенцова на Майдані
Як зазначає "Крим.Реаліі", на сторінці руху #SaveOlegSentsov в Twitter сказано, що заходи проводяться напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії. 1 червня до акції приєдналися жителі Санкт-Петербурга. Вони вимагали звільнення Сенцова на саміті "Групи семи", який пройде в Канаді 8-9 червня.
Від Києва до Страсбурга, на вулиця более чем 70 міст світу- голоc Амepікі (@chastime) 2 червня 2018 р.
проходять Акції #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/rh2daBVPcZ
Акція в поддежка Сенцова на Майдані
Акція в поддежка Сенцова на Майдані
Акція в поддежка Сенцова на Майдані
Активісти закликали владу України створити пост спецуповноваженого з прав українських політв'язнів, утримуваних в Росії. У пікетах в Пітері брали участь близько двох десятків активістів на Невському проспекті. Вони вийшли з плакатами, українським прапором і "червоною карткою", показуючи останню російській владі. Одного протестуючого вже затримали.
Акція на підтримку Сенцова Санкт-Петербург
Крим.Реаліі
В Ізраїлі в акції брав участь посол України Геннадій Надоленко, а також представники вихідці з України в Ізраїлі та місцевої громади.
Акція на підтримку Сенцова Ізраїль
В Ізраїлі 🇮🇱 пройшла акція на підтрімку українського 🇺🇦 режисера Олега Сенцова, в Якій взяли участь Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, представник віхідці з України в Ізраїлі та місцевої громади. Дякуємо Організаторам Акції.- Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) 1 червня 2018 р.
#SaveOlegSentsov #FreeSentsov pic.twitter.com/ncizbSbn0R
У Кракові протестуючі одягли червоні пов'язки на роти і також вийшли з плакатами на вулиці.
Акція в поддежка Сенцова Краків
Крим.Реаліі
Акція в поддежка Сенцова Краків
Крим.Реаліі
У Кракові (Польща) також пройшла акція на підтримку Олега Сенцова- Крим. Реалії (@krymrealii) 2 червня 2018 р.
Фото - фб Wlodko Korabel #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/5BUqWkDN4t
У свою чергу, в Ризі активісти пікетували посольство Росії. 1 червня близько 50 осіб зібралися з плакатами і закликами до російської влади. Люди принесли прапори Латвії, України і кримських татар, а також плакати, на яких було вказано місця проведення аналогічних акцій в інших країнах. На транспорантах було написано: "#LetMyPeopleGo", "# AtbrīvotSencovu" ("Звільнити Сенцова"), "Тоді - Сталін, тепер - Путін". Учасники акції також використовували свистки.
Акція на підтримку Сенцова в Ризі
У свою чергу, Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти в порятунку Сенцова та інших політв'язнів.
"Я хочу просити вашого сприяння в питанні звільнення Олега Сенцова і ще близько 70 політичних в'язнів Кремля. Олег оголосив безстрокове голодування, я знаю його як людину слова - він дійсно піде до кінця. Двоє його дітей можуть залишитися без батька. Олег - батько, так само, як і ви. Він хоче жити у вільній демократичній країні. Будь ласка, зробіть все можливе, щоб Олег та інші політичні в'язні Кремля вийшли на свободу", - звернувся він.
На думку Сеітаблаєва, Трамп є одним з небагатьох політиків у світі, хто дійсно може вплинути на Путіна.
Президент Петро Порошенко написав у Twitter, що Україна і далі буде боротися за політв'язнів.
"Ми продовжимо боротися за звільнення всіх українських політв'язнів і заручників, укладених в РФ і тимчасово окупованому Криму та Донбасі", - підкреслив він.
Ми продовжимо боротися за звільнення усіх українських політв'язнів і заручників, ув’язнених в РФ і тимчасово окупованому Криму та Донбасі.#SaveOlegSentsov— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 червня 2018 р.
"Великобританія підтримує глобальну кампанію із закликом до Росії звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, які зазнали переслідувань через незгоду з незаконною анексією Криму", - написала надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф у Twitter.
Велика Британія підтримує глобальну кампанію із закликом до Росії звільнити #ОлегСенцов та інших політичних в'язнів, які зазнали переслідувань через незгоду з незаконною анексією #Крим’у #SaveOlegSentsov— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 2 червня 2018 р.
Підгледілі на странице одного Із організаторів Акції #SaveOlegSentsov у Черкасах "Сьогодні Вперше на Громадську Акцію Вийшла моя мама! Знакова Подія для мене 😊 Отже тут три поколения Нашої родини требует свободи для Олега Сенцова та других політвязнів России" pic.twitter.com/wcRZ273bQc- Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 2 червня 2018 р.
У інстаграме вже теж з'являються свіжі фото з акції #SaveOlegSentsov .- Крим. Реалії (@krymrealii) 1 червня 2018 р.
Наприклад, з Мінська pic.twitter.com/QMWtRaq0Yl
Тернопіль. Останні Приготування) #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/AfI42GNHXe- Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 2 червня 2018 р.
Вдячний всім, хто долучівся до Акції на підтрімку Олега Сенцова по всьому світу - у Німеччині, Франции, Италии, Естонії, Літві, Швеции, Грузії, Великій Британії, Канаді, США, Португалії, Україні та даже Росії.Весь світ обурює беззаконня та тоталітарні методи кремлівського режиму pic.twitter.com/B3SiBbvSiZ- Петро Порошенко (@poroshenko) 2 червня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 16 травня. Єдиним його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.
Російська телеведуча Ксенія Собчак поспілкувалася з Сенцовим, після чого розповіла, що у нього випали два зуби. На підтримку режисера виступив ще один політв'язень Олександр Кольченко. Він також оголосив голодування.
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