Саудівська Аравія вперше відкрила для туристів стародавнє місто Хегра

Археологічний пам'ятник, колись успішний міжнародний торговий центр – місто Хегра (або інакше – Мадаїн Салех), залишався майже незмінним протягом 2 тис. років, але цьогоріч саудівська влада відкрила його для масового відвідування.

Як пише Smithsonian, місто було другим за значенням у набатейському царстві після Петри. Воно може містити ключ до розкриття секретів цієї майже забутої стародавньої цивілізації, вважають учені (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Раніше Хегру щороку відвідували менше ніж 5 тис. саудівців. Іноземним туристам і зовсім доводилося отримувати спеціальний дозвіл від уряду на відвідування – таких видавалося менше ніж 1 тис. щорічно. Однак тепер саудівська влада робить ставку на туризм як на джерело доходів, і тепер охочим досить купити квиток.

Як уточнюється в статті, давнє місто було побудоване в епоху Набатейського царства, заснованого кочівниками, що жили в пустелі та стали з часом майстрами-торговцями. Вони контролювали торговельні шляхи пахощів і прянощів через Аравію та Йорданію в Середземне море, Єгипет, Сирію та Месопотамію.

Набатеї процвітали з IV століття до н.е. до I століття н.е. Потім Римська імперія, що розширювалася, анексувала й поглинула їхні величезні землі, зокрема сучасну Йорданію, Синайський півострів Єгипту та частини Саудівської Аравії, Ізраїлю та Сирії.

Поступово набатейська ідентичність повністю втратилася. Інтерес до цієї цивілізації відродився через Петру, яку заново відкрив Заходу швейцарський дослідник Йоганн Людвіг Буркхардт 1812 року. Водночас місцеві бедуїнські племена жили в тутешніх печерах і гробницях протягом багатьох поколінь.

Особлива цікавість до міста з'явилася, коли воно стало місцем знімання культового фільму "Індіана Джонс й останній хрестовий похід" у 1989 році.

Як і Петра, Хегра – це мегаполіс, що перетворився в некрополь. Більшість нині збережених будівель являють собою гробниці. Це одне з небагатьох місць, де збереглися писемні пам'ятки набатейців, – написи над входами в кілька гробниць.

Інфраструктура стародавнього міста демонструє, що набатейці добре розбиралися в архітектурі та гідравліці. Наприклад, дощова вода збиралася для подальшого використання в підземних цистернах, а навколо гробниць було прокладено природні водопровідні труби, щоб захистити їхні фасади від ерозії.

Усього в Хегрі виявили 111 ретельно зроблених гробниць. У Петрі їх більше ніж 600, проте в Хегрі вони часто перебувають у набагато кращому стані. Найстаріша з них датується 1 роком до н.е., найновіша – 70 роком н.е.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Єгипті знайдено ще понад 100 саркофагів. Один із них розкрили, щоб перевірити стан мумії. Їх виявили недалеко від Каїра в некрополі Саккара.

Крім саркофагів, також знайдено 40 позолочених статуеток. Знахідки належать до Пізнього періоду Стародавнього Єгипту (662-332 роки до нашої ери) й епохи Птолемеїв (332-30 роки до нашої ери).