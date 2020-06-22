Саудівська Аравія через COVID-19 заборонила іноземцям паломництво до Мекки та Медини

Іноземні паломники не зможуть потрапити в Мекку і Медину

Влада Саудівської Аравії не допустить іноземців до паломництва святими місцями у Мецці та Медині.

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Таке рішення було ухвалено через ситуацію з пандемією коронавірусу, повідомляють Sky News Arabia з посиланням на Міністерство у справах хаджу та умри.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу і небезпекою, яку представляє цей вірус для великих скупчень людей, хадж у 1441 році за мусульманським календарем (2020 році – за християнським) відбудеться за участю обмеженої кількості паломників різних національностей, які перебувають на території країни, виходячи з міркувань необхідності зберегти здоров'я людей", – йдеться у повідомленні міністерства.

При цьому територія Мекки, де розташовані святі для мусульман місця, поки закрита через велику кількість хворих на коронавірус у країні.

Зазначимо, що Саудівська Аравія лідирує за кількістю заражених серед арабських країн. За даними на 22 червня, у країні зафіксовано 161 005 випадків захворювання. При цьому 105 175 осіб вилікувалися і 1 307 померли.

У Саудівській Аравії заразилися понад 160 тисяч осіб worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія в березні виділила на боротьбу з коронавірусом 30 мільярдів доларів.