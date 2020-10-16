Саркозі звинуватили в створенні злочинного угруповання

Експрезиденту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в організації злочинного угруповання у справі про можливе фінансування Лівією його президентської кампанії в 2007 році.

Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на національну фінансову прокуратуру. Це перший випадок в історії, коли президент Франції може бути притягнутий до відповідальності за такою статтею.

Це вже четверте звинувачення, пред'явлене Саркозі у цій справі. У 2018 році Саркозі вже висувалися звинувачення в пасивній корупції, незаконному фінансуванні виборчої кампанії і приховуванні лівійських державних коштів.

Саркозі неодноразово спростовував ці звинувачення. Після появи повідомлень про те, що його звинуватили в створенні злочинного угруповання, експрезидент Франції написав у фейсбуці, що він не винен.

Розслідування було розпочато в 2012 році після публікації Mediapart документа, який повинен був показати, що кампанія Саркозі фінансувалася режимом Муаммара Каддафі.

Як писав OBOZREVATEL, сайт Mediapart опублікував документ, який нібито доводить, що в 2007 році Муаммар Каддафі, за підсумками переговорів з французькою стороною, погодився надати 50 млн. євро на фінансування передвиборної гонки Ніколя Саркозі.