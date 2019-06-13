Саркофаг дав тріщину: над світом нависла нова ядерна загроза

На Маршаллових островах дав тріщину саркофаг, який побудували американці, щоб поховати ядерні відходи.

Зокрема він був побудований у 70-х роках після проведення ядерних випробувань США. За цей час там було підірвано 67 ядерних зарядів, передає НТВ. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця екрану).

Саркофаг розглядався як тимчасовий засіб. Тепер під загрозою опинився не тільки острів, але і берегова лінія Каліфорнії. Якщо не побудувати нову споруду, це неминуче призведе до катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, затоплення шахти "Юнком" на Донбасі, яке вчинили бойовики "ДНР", загрожує радіоактивним зараженням не тільки Україні, але й країнам Європи.

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