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Санкцій не буде: друзі Кремля не зважилися піти проти Путіна

2.2тЧитати матеріал російською

У Сербії поскаржилися на тиск Заходу через небажання вводити санкції проти Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю видання "Известия" заявив глава сербського МЗС Івіца Дачич. Дипломат додав, що Росія і Сербія продовжують залишатися партнерами, незважаючи на бажання Белграда стати членом Європейського союзу.

"Тому Сербія ніколи не вводила і не буде вводити санкції або які б то не було обмежувальні заходи проти РФ, незважаючи на те, що на Сербію чиниться сильний тиск. Сербія намагається стати членом Євросоюзу, але це не означає, що вона повинна забувати про традиційні відносинах з такими друзями, як Росія", підкреслив Дачич.

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За словами чиновника, Росія допомагає Сербії відстоювати свої інтереси, тому було б "дуже некоректно" вводити санкції проти неї.

Говорячи про НАТО і Косово, дипломат зазначив, що, якби в 1999 році президентом Росії був Володимир Путін, ніхто б не посмів бомбити Югославію.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Белграді знову відбулася масова акція протесту проти політики президента Сербії Александара Вучич.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Сербія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ..а вас в Европе кто нибудь ...любит? Ну кроме прибалтов...
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